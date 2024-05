/ Via delle Terme di Diocleziano

Addio ai vecchi chioschi dei libri: saranno rimossi e delocalizzati

Un terzo delle bancarelle di via delle terme di Diocleziano spariranno. L'assessore al commercio Jacopo Scatà: "Resteranno, in una versione migliorata, quelle in regola e saranno spostate perché la strada diventa pedonale"