Verde, dal V municipio una polizza assicurativa per 200 volontari che vogliono 'adottare' i parchi

Lo ha spiegato il presidente Boccuzzi: "La polizza coprirà fino a 200 volontari e sarà operativa sia per le adozioni delle aree verdi municipali che per gli eventi occasionali promossi dal municipio, con la possibilità di estendere la misura in caso di un numero superiore di adesioni"