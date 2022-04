Potature e abbattimenti sulla Prenestina, dal 26 aprile stop ai tram da Centocelle

Le potature e gli abbattimenti dei pini sulla Prenestina bloccano i tram a Centocelle. Succederà da martedì 26 aprile a cessate esigenze (sabato domenica e festivi esclusi). Verrà chiusa al transito veicolare la sede tramviaria di via Prenestina, nel tratto compreso tra via Bresadola e largo Preneste: le linee 5-19 e 14 saranno interrotte e sostituite da bus nella tratta largo Preneste Gerani/Togliatti.

Le linee sostitutive

Ecco come verrà articolato il servizio dei bus sostitutivi.

Linea 14 bus direzione viale Palmiro Togliatti: transito su via Prenestina (corsia promiscua) fino all'altezza di via Bresadola, immissione in corsia tram fino a viale Palmiro Togliatti altezza capolinea, uscita dalla sede tramviaria dopo il capolinea ed inversione di marcia al primo varco di viale Palmiro Togliatti, immissione in corsia tram altezza anello tramviario, capolinea viale Palmiro Togliatti. In direzione largo Preneste: transito interno sede tramviaria di Viale Palmiro Togliatti, via Prenestina (corsia promiscua) fino a largo Preneste.

Linea 519 bus direzione piazza dei Gerani: transito su via Prenestina (corsia promiscua) fino all'altezza di via Bresadola, immissione sul normale itinerario tram fino a piazza dei Gerani; in direzione largo Preneste: da piazza dei Gerani, normale itinerario in corsia tram fino a Via Bresadola/Prenestina, via Prenestina (corsia promiscua), largo Preneste.

Weekend con guasto elettrico

Da ieri, sabato 24 aprile, Centocelle sta vivendo un anticipo di quel che sarà dal 26. Un guasto elettrico ha infatti fermato i tram a Centocelle, con l'attivazione del servizio bus.