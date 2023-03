Centocelle, torna in servizio il tram 19. E si rinnova il deposito di Porta Maggiore

Dopo due mesi di modifiche, torna regolare il tragitto del tram 19, gestita sino a oggi in parte con navette bus. Atac ha infatti annunciato che a partire dal 3 aprile il servizio tram verrà ripristinato sull’intera tratta, sfruttando in parte la linea 5.

La linea tram 19 è attiva nella tratta largo Preneste-piazza del Risorgimento e viceversa, mentre nella tratta largo Preneste-piazza dei Gerani - da fine gennaio servita dalla linea bus sostitutiva 519 - può essere utilizzata la linea tram 5. Nella tratta largo Preneste/via Bresadola possono essere utilizzate le linee 5 e 14.

Atac ha confermato di essere impegnata in “attività di preparazione del deposito Porta Maggiore in previsione del cantiere di adeguamento dell'impianto per la realizzazione di estesi lavori di rinnovo”. Il deposito di Porta Maggiore al Prenestino, l’unico tranviario esistente a oggi in città, sarà infatti ristrutturato per ospitare i tram della nuova linea Termini-Vaticano-Aurelio, la cosiddetta Tva, oltre a quelli delle linee esistenti, la 5, la 14 e la 19.