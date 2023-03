Quindici tonnellate di rifiuti sversate su un'intera strada

Circa 15 tonnellate di rifiuti ingombranti e speciali rimossi da via del Maggiolino, strada che connette la Prenestina al Piano di Zona Longoni, a Tor Sapienza, e che da tempo ormai era utilizzata come discarica a cielo aperto.

L?intervento scattato lunedì, con mezzi e uomini di Ama che sono arrivati in via del Maggiolino insieme con il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l?assessore al Verde, Edoardo Annucci. I lavori proseguono anche martedì, con l?obiettivo di rimuovere tutti i rifiuti abbandonati nel corso dei mesi approfittando dell?isolamento della strada e della zona stessa: nei camion di Ama sono finiti mobili semidistrutti, sanitari, elettrodomestici, copertoni, vecchi materassi e sacchi pieni di immondizia di ogni sorta.

L?intervento era stato sollecitato dalla Commissione Ambiente dell'Assemblea Capitolina, complice anche le segnalazioni dei residenti del piano di zona Longoni, e l?obiettivo ora è prevenire ulteriori abbandoni, soprattutto in orario serale: ?Abbiamo chiesto al gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale di aumentare gli sforizi per contrastare questo fenomeno nel quadrante - confermano Caliste e Annucci - Un?idea è quella di installare fototrappole per riprendere i ?furbetti?, abbiamo interessato anche il consorzio che ha in gestione la strada per capire cosa è di loro competenza e cosa rientra invece nella competenza del Comune e del Municipio?.