La scuola di Tor Tre Teste che ha subito dodici furti in due mesi

Dodici furti da inizio anno, sempre la stessa scuola nel mirino di quelli che iniziano a sembra atti vandalici deliberati. Succede all’istituto comprensivo Olcese, il complesso scolastico che sorge nei pressi della pineta di Tor Tre Teste, dove nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo il presidente del V Municipio, Mauro Caliste insieme con l'assessora alle politiche scolastiche Cecilia Fannunza e l'assessore alle politiche giovanili, Edoardo Annucci.

Rubati articoli di cancelleria, pc e utensili da cucina

Il bilancio dei primi furti è stato di articoli di cancelleria e pc rubati, cui sono seguite incursioni che di fatto hanno soltanto provocato danni: “Porte di accesso rotte, zanzariere divelte, furti in cucina - ha detto il presidente Caliste - In collaborazione con le forze dell'ordine stiamo programmando l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la messa in sicurezza dell'area scolastica. È prioritario per noi interrompere quanto prima l'escalation di atti vandalici che stanno coinvolgendo l'istituto, che sarà maggiormente attenzionato dalle forze dell'ordine”.

Il Municipio è tornato quindi a chiedere un maggiore controllo del territorio per prevenire episodi di questo genere, con l'installazione di nuovi sistemi di sorveglianza collegati con il 112 anche in altre scuole che negli ultimi mesi sono state oggetto di furti, tra cui il Giardino dei Rosati, I gioiosi anatroccoli e via del Pergolato.

In via di installazione nuovi sistemi di videosorveglianza

A inizio marzo si è già tenuto un incontro con i soggetti competenti in materia per affrontare il tema della sicurezza nelle scuole, e il passo successivo sarà appunto procedere con il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

“La sicurezza dei luoghi della città, soprattutto di luoghi frequentati dalle famiglie come le scuole, è alla nostra massima attenzione. È per questo che avevamo già fissato una riunione con il presidente Caliste per lunedì prossimo per confrontarci sui vari temi della sicurezza che interessano il V Municipio - ha detto l’assessora capitolina con delega alla sicurezza, Monica Lucarelli - Con l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza faremo un passo avanti importante sia per quanto riguarda la prevenzione dei reati che per il successivo supporto alle indagini delle forze dell’ordine”.