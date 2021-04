Tor Tre Teste, al via i lavori per la riqualificazione del teatro Alessandrino al parco Palatucci

Annunciati alla fine del 2020, stanno per partire i lavori di riqualificazione del Teatro Alessandrino all'interno del parco Palatucci, a Tor Tre Teste. L'area che verrà interessata dal cantiere è stata delimitata. A comunicarlo è il consigliere municipale M5S, Pietro Rossi che ha spiegato come l'iter sia partito da una "mozione M5S, che dopo varie commissioni Cultura ed Ambiente, incontri con il dipartimento comunale di Tutela Ambientale e svariati sopralluoghi ha dato il via a questo percorso finalizzato alla ristrutturazione e alla riqualificazione del teatro tanto richiesto dai cittadini e dalle associazioni del territorio e del municipio tutto".

La Giunta capitolina ha approvato il progetto esecutivo nell'ottobre del 2020 e ha stanziato circa 76 mila euro. Il restyling del Teatro Alessandrino all’aperto prevede interventi di decespugliamento e bonifica vegetazionale, la rimozione delle lastre di travertino, la realizzazione di nuove sedute della cavea, la ripulitura e sistemazione della pavimentazione esistente, la messa in sicurezza dei gradoni, il ripristino delle opere in ferro sui lati della cavea.

È in programma anche la messa a dimora di piante intorno alla struttura e in particolare dietro al proscenio. Il teatro è stato inaugurato nel 2001 e attualmente versa in uno stato di avanzato degrado per la presenza di sedute quasi completamente rimosse o vandalizzate e di piante infestanti.