Fiorello: "Scorie nucleari, aree per lo smaltimento. A Roma Tor Tre Teste diventerà Tor Sei Teste"

Si rinnova anche in questo giovedì l'appuntamento con 'VivaRai2!' che ha suonato la sveglia nelle case degli italiani in una nuova puntata all'insegna del buonumore. Fiorello, Biggio e Casciari, con tutta la banda, hanno celebrato una giornata speciale nel glass del Foro Italico: quella dedicata a Telethon.

Lo showman ha aperto la consueta rassegna stampa parlando di politica: "Meloni, Macron e Schulz hanno trascorso la notte insieme per discutere del patto di stabilità. Ho visto lei, che bacia lui, che bacia Mes...", ironizza. La premier "ha mostrato in Senato il fax sul Mes firmato da Di Maio: 'ubi Maio minor cessat', insomma, la politica è questa. Noi abbiamo uno scoop, il contenuto di quel fax".

Fiorello quindi ha letto, tra le risate generali, l'improbabile lista stilata da Di Maio sul Mes: "Vi autorizzo a firmare la modifica del trattato che istituisce il Mef; a sottoscrivere l'abbonamento a DAZN per vedere il Napoli; a tradurre la ricetta della pastiera di mia nonna per quella golosona della von der Leyen; a proiettare al Parlamento europeo l'ultima stagione di 'Mare fuori'; a chiedere a Gigi d'Alessio di fare una versione neomelodica dell'inno alla gioia" e infine "a telefonare a Salvini imitando la voce della Le Pen per dirgli 'Lo sai chi ti saluta?'".

A proposito di Salvini, è sempre caldo il tema Ponte sullo Stretto: "Quelli dello sviluppo del Sud non danno i soldi per il ponte, i soldi dello sviluppo li vorrebbero per la Sicilia e via dicendo. Metti la cera, togli la cera... Salvini ha detto 'basta, il ponte lo faccio lo stesso, anche da un'altra parte!'. Magari lo farà dalla Corsica a Genova, dall'Isola d'Elba alla Sardegna. O da Macerata alla Croazia...".

Passaggio anche sul tema delle scorie nucleari, che Fiorello ammette di "non aver capito": "Hanno individuato 51 aree idonee allo smaltimento, dal Lazio alla Sardegna", scherza lo showman che poi rincara la dose. "Più scorie per tutti, una scoria di cittadinanza ce la prendiamo. Le metteranno qui, sotto il glass, caricheremo i telefoni mettendoceli sulla testa. A Roma Tor Tre Teste diventerà Tor Sei Teste!", conclude.