Dal parco della Mistica l'appello a Gualtieri: "Rinnovi concessioni a gestore dell'area"

L'ordinanza per le assegnazioni è scaduta nel 2018 e i gestori della tenuta della Mistica proseguono le attività da anni senza una cornice normativa definita. Da qui l'appello del municipio al sindaco Gualtieri per regolamentare al più presto gli affidamenti.

La storia del parco

Parliamo di 75 ettari di verde fra Tor Sapienza, Torre Maura e Tor Tre Teste, consegnati al comune di Roma nel 2005. Nel 2008, con un'ordinanza dell'allora sindaco Veltroni, l'area fu affidata alla fondazione parco della Mistica onlus, che a sua volta lo ha poi concesso all'associazione volontari Capitano ultimo onlus e alla nazionale cantanti. Quest'ultima, con i fondi della "partita del cuore" ha realizzato il parco denominato "Tutti insieme". Un'area verde multiattività, interna alla tenuta, famosa in tutta Roma. Totalmente accessibile e fruibile anche dai diversamente abili, comprende un'area giochi per bambini, un impianto di minigolf, un'area pic nic con gazebo e barbecue, un biolago e tavoli per il calcio-balilla.

Altri spazi vennero assegnati nel tempo alla cooperativa Agricoltura Capodarco, e con successivi affidamenti e sub concessioni sono operanti nell'area del parco la coop dei pastori Pecora Mistica e la Asd Equestrian Academy, un circolo ippico con scuola di equitazione per bambini. Il tutto, dicevamo, è stato regolato con un'ordinanza dell'allora sindaco Veltroni con durata decennale. Nel 2018 è scaduta, e tra l'altro prevedeva una regolarizzazione con successivi atti mai formalizzati.

La richiesta a Gualtieri

Da qui la richiesta del V municipio al sindaco Gualtieri, contenuta in una risoluzione approvata dal consiglio municipale: rinnovi le concessioni alle realtà sociali che animano il parco e che negli anni hanno riqualificato strutture evitando situazioni di degrado e abbandono. La scadenza dell'ordinanza e l'incertezza sui rinnovi rischiano di ostacolare lo sviluppo dell'attività e di creare conflitti tra le varie realtà operanti sul parco.

"Nella fase di rinnovo delle convenzioni occorre poi aggiornare e delimitare tutti gli spazi non ancora utilizzati per favorirne il migliore utilizzo" si legge nell'atto votato in aula. E ancora: "L'intera area del parco deve essere salvaguardata e mantenuta fruibile da tutti i cittadini riqualificando i percorsi interni e valorizzando quelli storici come la parte di via Francigena che lo attraversa, è necessario poi riservare un ruolo di coordinamento e di controllo da parte del servizio giardini e delle istituzioni del territorio come il municipio competente".

In sintesi, "il consiglio del muncipio chiede al sindaco e agli assessori competenti di avviare la procedura di rinnovo per tutte le realtà oggi operanti sul parco della Mistica, previa verifica dei programmi attuati, della integrazione socio sanitaria e della collaborazione con le istituzioni locai, di prevedere per il parco della Mistica e per analoghe aree dove operano più soggetti autorizzati uno strumento di coordinamento con la presenza del municipio e degli uffici comunali competenti".