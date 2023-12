Tenuta della Mistica, per il rilancio si punta su una "cabina di regia"

Ci sono 75 ettari di verde da preservare e valorizzare. Sono quelli che si trovano tra Torre Maura, Tor Sapienza e Tor Tre Teste e che, quindi, riguardano le superfici della Tenuta della Mistica. Uno spazio verde che rappresenta una scommessa da vincere ed una “matassa da dipanare” per usare le parole di un consigliere del municipio V.

La gestione della Mistica

Ed è proprio dal bisogno di “dipanare la matassa, organizzare l'esistente e favorire nuove progettualità” che l’amministrazione municipale ha approvato “la proposta di realizzare una cabina di regia che si occupi dell’area” ha fatto sapere il consigliere municipale Marco Toti, del Partito democratico. L’esigenza di creare questa cabina di regia, da attivare con un’apposita delibera, si era parlato nel corso di una riunione congiunta delle commissioni cultura, patrimonio e ambiente. Si era svolta alla fine di settembre, alla presenza del minisindaco Mauro Caliste, per valutare i risultati di una “due diligence” richiesta a Risorse per Roma.

Le concessioni scadute

L’analisi effettuata sulla tenuta, aveva restituito una sorta di “fotografia” del parco su cui intervengono varie realtà. Nel 2008, con un'ordinanza sindacale, le superfici vennero affidate alla onlus “Parco della Mistica” che a sua volta le ha date all’associazione volontari “Capitano Ultimo” ed alla nazionale cantanti. Alcuni terreni, successivamente, sono stati dati anche ad Agricoltura Capodarco e, sempre nell’area verde, sono attivi la coop Pecora Mistica ed un circolo ippico, la Asd Equestrian Academy. Le concessioni rilasciate nel 2008 sono scadute dopo 10 anni e quindi la Tenuta della Mistica, e le realtà che vi operano, hanno bisogno di un nuovo provvedimento, peraltro richiesto con una risoluzione anche dal municipio V che vorrebbe venissero rinnovati gli affidamenti.

La cabina di regia per dipanare la matassa

La delibera approntata dal Campidoglio s’inscrive in questo quadro e la cabina di regia “dovrebbe per prima cosa mettere in piedi una commissione tecnica interdipartimentale per la regolarizzazione delle situazioni in essere che in questi anni hanno operato in quell'area”. È questa l’esigenza messa nera su bianco dalle commissioni capitoline e che, a settembre, si erano interessate della questione.

I progetti del municipio

“Una delle cose che chiederemo alla cabina di regia, come Municipio, sarà il supporto al laboratorio sviluppato in collaborazione con i dipartimenti PAU, il dipartimento tutela ambiente e Università La Sapienza per realizzare un percorso ciclopedonale lungo l'Acquedotto Alessandrino, la realizzazione del Parco della Mistica e la sua integrazione in una infrastruttura ecologica comprendente i parchi di Tor Tre Teste e Bonafede” ha commentato il consigliere Toti. Il municipio V sembra quindi avere già le idee chiare.

La Tenuta può diventare anche uno snodo importante di una rete cicloviaria in grado di connettere le aree verdi della zona. Perché i propositi dell’ente di prossimità possano avverarsi, occorre che la delibera venga presentata e, quindi, approvata in assemblea capitolina. Poi l’attesa cabina di regia potrà essere finalmente attivata.