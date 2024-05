Tor Tre Teste, più alberi e una nuova area ludica e sportiva al parco Tav

Il parco del Fosso di Tor Tre Teste ha una nuova area ludica e per le attività sportive. A poco più di un anno dall’inaugurazione dell’area verde tra La Rustica e Tor Sapienza, nata come opera di compensazione nell'ambito del progetto dell'Alta Velocità, il parco si arricchisce con nuovi spazi e giochi per i più piccoli.

La storia del parco

Come ricorda l’assessore al verde del municipio V, Edoardo Annucci, che ha inaugurato la nuova area ludica insieme al minisindaco Mauro Caliste “il parco era già pronto nel 2016, ma è stato aperto solo nel 2023”. Questo perché l’area verde di circa 30mila metri quadri era rimasta impantanata nella burocrazia: in sostanza perché non era stato effettuato il passaggio di consegne da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) a Roma Capitale. Ed ecco il motivo per cui il parco è stato inaugurato solo nell’aprile del 2023 e, adesso, a poco più di un anno di distanza, si è arricchito con nuovi spazi a disposizione dei cittadini, oltre ad alberi in più e nuovi arredi.

Gli altri progetti

Per quanto riguarda gli altri cantieri verdi, attualmente sono in corso interventi di riqualificazione nei giardini Galafati, via Anagni e dei Ciliegi al Quadraro. E nei parchi di Tor Sapienza e Casale Rosso. Tra i lavori in programma, invece, ci sono quelli al giardino di via Trani al Quarticciolo. Il progetto è stato definito con un processo partecipativo che ha coinvolto i residenti. Il progetto, che vale 500mila euro, verrà realizzato con i fondi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ottenuti tramite il Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale, guidato dall’assessore Maurizio Veloccia. Gli interventi dovrebbero partire dopo l'estate e concludersi entro la fine di dicembre.