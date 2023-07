Al via i lavori di manutenzione nelle scuole del quinto municipio

Da lunedì 3 luglio nel municipio V sono partiti i lavori di ristrutturazione delle scuole del territorio. Nello specifico i primi interventi hanno riguardato la scuola Olcese.

La scuola media Olcese in zona Tor Tre Teste subirà una manutenzione straordinaria della facciata e lo stesso intervento toccherà nei prossimi giorni alla Manzi in via del Pigneto.

La scelta di intervenire nelle scuole durante i mesi estivi si deve alla volontà dell’amministrazione municipale di non creare disagi ad alunni e docenti che a settembre potranno riprendere lo studio e il lavoro senza alcuna difficoltà e in luoghi ancora più sicuri.