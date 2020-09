Tor Tre Teste, la denuncia del Wwf: "Le acque del laghetto della Mistica sono in uno stato critico"

La situazione delle acque del laghetto della Mistica è critica. Lo ha denunciato il Gruppo Pigneto Prenestino del Wwf Roma e Area Metropolitana con una nota in seguito a un sopralluogo avvenuto sul posto domenica scorsa da parte degli attivisti. "Si è riscontrata la presenza di alghe e di materiale di probabile natura organica, in particolare nel punto in cui è presente un grosso tubo di scarico dell'acqua, dove si avverte anche cattivo odore", si legge nella nota.

L'area del laghetto di Mistica "si è caratterizzata fino ad oggi per essere un luogo ricco di biodiversità, dove sono state osservate oltre 100 specie di avifauna (alcune delle quali nidificanti) e dove si riproducono diverse specie di anfibi, tra le quali il Rospo comune e il Rospo smeraldino".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo il Wwf locale si auspica "un rapido intervento delle istituzioni preposte affinché la problematica segnalata venga presto risolta, per restituire al lago acque pulite affinché possa continuare a svolgere la sua preziosa funzione ecologica e la sua opera di sostegno alla biodiversità".