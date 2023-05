Arrestato il predone delle scuole del V Municipio

Giro di vite dei carabinieri ai furti nelle scuole del V Municipio. Dopo le numerose denunce e segnalazioni presentate dai dirigenti d’istituto, cui ha fatto eco anche il presidente del parlamentino, Mauro Caliste, i carabinieri sono riusciti ad arrestare un uomo che, qualche notte fa, stava tentando di entrare nei locali mensa del plesso di via del Pergolato dell’istituto comprensivo Olcese, zona Tor Tre Teste, preso di mira per ben tredici volte negli ultimi mesi.

L’uomo è stato bloccato da alcuni carabinieri in borghese che stavano presidiando l’istituto proprio alla luce dei numerosi furti. Notato mentre cercava di forzare l’ingresso della mensa, è stato fermato e arrestato: "Si tratta di un grande segnale - ha detto il dirigente dell’Olcese, Giammarco Amoroso - che dando maggiore sicurezza e tranquillità a tutti, soprattutto ai nostri studenti, ci fa percepire che non siamo soli nel difendere e tutelare la nostra scuola, i nostri alunni".

L’arresto ha spinto Caliste a rinnovare l’appello già rivolto al Comune i primi di maggio, in occasione di altri furti messi a segno nelle scuole: collegare i sistemi di allarme degli istituti al 112, il numero unico di emergenza, così da consentire alle forze dell’ordine di intervenire nel minor tempo possibile.

L'appello del presidente del Municipio: "I sistemi di allarme siano collegati al 112"

"In questi mesi sono incrementati gli atti deprecabili ai danni di alcune scuole e, pertanto, abbiamo sollecitato interventi delle forze dell’ordine e portato la cosa all’attenzione dell’osservatorio per la sicurezza territoriale, del Campidoglio e dei dipartimenti. Siamo vicini alle comunità scolastiche e comprendiamo bene gli sforzi a cui sono chiamati ogni volta che occorre sistemare tutto in fretta per l’arrivo degli alunni e fare la conta di ciò che è stato sottratto - avevano detto Caliste e Cecilia Fannunza, assessora alle politiche scolastiche - Purtroppo la capitale è ancora senza prefetto e questo, tra le altre cose, rende impossibili alcuni passaggi fondamentali necessari a risolvere prontamente casi come questo. I continui disagi affrontati dalle comunità scolastiche inficiano le normali attività didattiche e la nostra posizione in merito è molto chiara: vogliamo fermare questi atti deplorevoli e lesivi dei diritti degli alunni e della comunità tutta".