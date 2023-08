Salta il progetto per l'ex parcheggio di Tor Tre Teste. Fondi spostati su un polo museale

Niente riqualificazione per l'ex parcheggio multipiano di Tor Tre Teste. I fondi giubilari per il territorio verranno utilizzati per la realizzazione di un polo museale in via dell'Acqua Bullicante, nella sede del V municipio. Un cambio in corsa per ragioni logistiche. A luglio il presidente del V municipio Mauro Caliste aveva dato la notizia di un progetto di riqualificazione della struttura di Tor Tre Teste, approvato dalla giunta, da mettere a terra con fondi del Giubileo. Da un successivo sopralluogo sono però emerse una serie di criticità che non rendono possibile l'utilizzo del finanziamento per l'opera.

"Avevamo pensato a un polo multifunzionale, purtroppo l'ente giubileo non ci ha dato l'ok perché il progetto rischia di non rientrare nei tempi prestabiliti per l'ultimazione dei lavori" spiega a RomaToday l'assessora ai Lavori pubblici del parlamentino, Maura Lostia. Un'occasione persa di dare un nuovo volto e una nuova funzionalità a quello che è ribattezzato da anni "l'ecomostro di Tor Tre Teste".

Breve storia dell'ecomostro

I lavori per la realizzazione del parcheggio, in via Tovaglieri, sono iniziati nel 1983 con lo scopo di renderlo un deposito dell'Atac. Non è mai stato utilizzato. Nel 2009 una società privata avanza un progetto di riqualificazione nell'ambito del Piano urbano parcheggi cittadino con l'obiettivo di realizzare 166 box auto, 57 stalli e un centro culturale. Anche questa volta tutto si ferma per ragioni burocratiche. Nel 2015 la scelta di destinarlo a deposito dell'ufficio elettorale del Comune. Venne effettuato allora un intervento di bonifica per eliminare rifiuti e resti degli accampamenti dei senza tetto che hanno sempre utilizzato la struttura, fatiscente, per trovare giacigli di fortuna.

Il milione di euro di fondi giubilari non andrà comunque perso. Verrà utilizzato, come spiegato al nostro giornale dalla stessa assessora Lostia, per un'altra opera destinata ai cittadini: un polo civico e museale nel piano terra della sede municipale di via dell'Acqua Bullicante.