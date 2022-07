A Tor Tre Teste una nuova casa di accoglienza dedicata a padre Santoro

Inaugurata nel quartiere di Tor Tre Teste una nuova casa di accoglienza temporanea. Inizialmente nata come ricovero invernale all'interno dell'ultimo "piano freddo", il municipio ha deciso di allargare il servizio oltre le esigenze stagionali. "Ci siamo resi conto che si poteva fare di più - spiega il presidente del parlamentino di via di Torre Annunziata Mauro Caliste - aiutare anche le famiglie con problemi di sfratto e con disagio sociale, ecco quindi che nasce la nuova casa di accoglienza temporanea, un luogo dove chi ha bisogno può essere accolto nell'attesa di trovare una più adatta abitazione".

Il centro dedicato a padre Santoro

Il nuovo centro di accoglienza per i più fragili del territorio verrà dedicato a padre Claudio Santoro, vicario della parrocchia di San Barnaba in via dei Maggi morto lo scorso Natale. Nel quartiere era un'istituzione, un volto amico, un riferimento per i più deboli, un ricordo per tanti romani che sono cresciuti nel suo campetto di calcio.

Settantuno anni, nato a Milano, cresciuto sul lago Maggiore, è arrivato a Roma nel 1984 e non l'ha più lasciata. Il suo oratorio, per tanti bambini del quartiere, è stato una seconda casa. Sempre qui, nel 1996, ha fondato l'associazione casa famiglia Lodovico Pavoni, un luogo di accoglienza per le famiglie più fragili, italiane e straniere.

"Intitolarla a padre Claudio è stato istintivo - ha detto il presidente Caliste - le sue opere e l’amore per il prossimo ci guidano sempre. Sono certo che sia felice di questa nostra piccola cosa, la prima ma sicuramente non l'ultima.

Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a renderlo possibile".