Orti urbani nel V municipio: ufficiale l'affidamento delle aree dei parchi Alessandrino e Tor Sapienza

I cinquanta orti urbani del Parco Alessandrino (Tor Tre Teste) e del Parco di Tor Sapienza sono stati ufficialmente assegnati. Le due aree verdi del municipio V vanno in comodato d'uso all'Associazione Agro - Club Roma 7 che per i prossimi sei anni avrà il compito di rilanciare gli appezzamenti di terreno coltivati e potenzialmente coltivabili. Un passaggio, quello del comodato d'uso, che permetterà - dopo 10 anni - di procedere formalmente a nuove assegnazioni.

Come si legge nella determina dirigenziale 2921, l’ente ha presentato tutta la documentazione richiesta ed è risultata conforme a ricevere in gestione le due aree. L’associazione Agro – Club Roma 7 ha avuto la meglio rispetto al Circolo Bocciofilo San Felice, altra associazione interessata alla gestione degli orti urbani ma scartata per documentazione non conforme.

"Dopo anni, finalmente, il municipio rilancia gli orti urbani affidando ad un ente del terzo settore" - in comodato d'uso per 6 anni - "due aree verdi che si trovano a Tor Tre Teste e a Tor Sapienza. Seguirà una call rivolta ai cittadini e alle cittadine per affidare gli spazi liberi. Nel mentre, gli uffici del Municipio lavorano per creare nuove particelle in altre aree", hanno dichiarato il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessore al Verde pubblico Edoardo Annucci

"Con questo comodato d'uso di 6 anni, disposto con direttiva di Giunta" - aggiunge Annucci - "Abbiamo regolarizzato con manifestazione di interesse ed ora è possibile assegnare le particelle libere, aggiornare la graduatoria e ragionare sul futuro dell'area" - fanno sapere dal municipio V. Infatti a seguito dell’assegnazione seguirà una call rivolta ai cittadini e alle cittadine per affidare gli spazi liberi".