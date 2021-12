VIDEO | Da "Parioli delle periferie" all'abbandono istituzionale: la parabola di Tor Sapienza

“Tor Sapienza non ha molti abitanti e quindi non è mai stata un bacino di voti interessanti. Qui nasce l’abbandono di questa borgata”. Roberto Torre, 71 anni e abitante di Tor Sapienza dal lontano 1969, racchiude con questa frase il motivo per cui questo fazzoletto di terra, tra via Collatina e via Prenestina, ha vissuto questa parabola discendente negli ultimi anni.

Da borgata modello, immersa nel verde e fatta prevalentemente di case basse e graziose, a sacca di disagio sociale. Con i campi rom e i roghi tossici, per cui Torre si è sempre battuto in prima linea, all’area industriale della zona di via di Tor Cervara con le aziende ormai decimate dalla crisi economica.