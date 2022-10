Tor Sapienza festeggia i 100 anni di Biagio e prepara le celebrazioni per il centenario del quartiere

Tor Sapienza in festa per i cento anni di uno dei suoi abitanti più longevi: in occasione della Festa dei Nonni, istituita il 2 ottobre, il quartiere ha voluto rendere omaggio a Biagio Cannizzo, considerato un po’ “un nonno di tutti”, che il secolo l’ha compiuto proprio il 2 ottobre.

La festa è stata organizzata nello stadio Giorgio Gastelli, e oltre alla famiglia di Cannizzo e ai residenti del quartiere vi hanno preso parte il presidente del municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore municipale al Verde, Edoardo Annucci. Al centenario è stata consegnata anche una targa: “Il quartiere, la sua famiglia e gli amici hanno voluto festeggiare il signor Biagio e come amministrazione abbiamo deciso di essere al suo fianco, omaggiandolo con una targa del Municipio. Nei prossimi mesi, inoltre, insieme a tante realtà del territorio avremo modo di festeggiare anche il centenario del quartiere”. Ricorrenza che verrà celebrata nel 2023.

Tor Sapienza compie cent'anni: la storia della borgata

La borgata di Tor Sapienza fu infatti inaugurata ufficialmente il 20 maggio 2023. Come spiega il Comitato per il Centenario di Tor Sapienza, nato proprio per valorizzare il patrimonio storico e culturale del quartiere, la sua storia parte dal XIII secolo, dove tra la via Collatina e la via Prenestina sorse una torre quadrata in laterizio, con stipiti in travertino e merlata.

“Il secolo successivo, la storica famiglia Boccamazzi vi costruì il casale Bucchamatiis. Questo fu successivamente venduto all’ospedale Santo Spirito. Il 15 agosto 1457 fu, quindi, acquistato dal cardinale Domenico Pantagati detto Capranica, che lo affidò agli studenti perugini del Collegio di San Girolamo. Questi lo rinominarono in “Sapienza nuova”. Da ciò la torre del casale fu rinominata in ‘Tor Sapienza’ - spiegano dal comitato - L’attuale nucleo urbano si formò negli anni venti, ad opera di un ferroviere molisano antifascista, Michele Testa, che creò la ‘Cooperativa Tor Sapienza dell’Agro Romano’, realizzando prima 25 abitazioni economiche, quindi un altro centinaio. Il 20 maggio 1923 fu inaugurata la borgata di Tor Sapienza, costruita regolarmente ed attrezzata di una scuola, una farmacia ed una condotta medica”.

Il comitato ha anche lanciato un concorso per la realizzazione del logo celebrativo del centenario della fondazione, cui è possibile partecipare sino al 21 novembre 2022.