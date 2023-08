Incuria Capitale, bidoni e calcinacci in mezzo alla strada transennati e mai rimossi

Una minidiscarica in mezzo alla strada, nei pressi di una fermata degli autobus Atac, transennata dagli agenti della polizia locale, ma ancora da rimuovere dopo dieci giorni. Succede in viale Giorgio Morandi, strada del quartiere Tor Sapienza, all'altezza del civico 114.

L'ennesima cartolina di incuria proveniente dalla zona, che da tempo lamenta le scarse attenzioni rivolte ai residenti e alle loro denunce da parte dell'amministrazione locale. È il comitato di quartiere Tor Sapienza Morandi-Cremona a dare l'allarme per lo stato dei luoghi, tramite una pec inviata sia agli esponenti del V municipio che alla polizia locale di zona.

I rifiuti, evidentemente provenienti da attività di tipo edile e comprendenti grossi bidoni di vernice e calcinacci vari, occupano un tratto di strada curvilineo, rappresentando un pericolo per i veicoli in transito.

"Preso atto che sul posto e? intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale, che gli agenti si sono limitati a transennare la discarica - si legge nella mail di denuncia - ma che finora nessun atto consequenziale e? stato adottato per garantire il regolare transito in viale Giorgio Morandi e per scongiurare eventuali incidenti stradali". Da qui la richiesta di una bonifica urgente.