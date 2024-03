Il municipio V pianta 78 nuovi alberi nel parco di via Anagni e a Casale Rosso

La stagione di messa a dimora di nuovi alberi nel municipio V prosegue con la riforestazione del parco Casale Rosso e quello di via Anagni. Nelle aree verdi verranno piantati 78 alberi, appartenenti alle specie: quercia, acero, pruno, acacia, albero di Giuda, pruno, albizia, ceratonia.

I nuovi alberi nei parchi del municipio

In particolare, 21 alberi saranno piantati nel parco di via Anagni, 57 a Casale Rosso. “Si tratta di aree verdi in cui sono in corso degli interventi di riqualificazione – spiega l'assessore all'Ambiente del municipio V, Edoardo Annucci – che prevedono, oltre alla riforestazione, anche nuove aree ludiche e aree fitness, a disposizione dei residenti”. La messa a dimora dei 78 alberi rappresenterà, molto probabilmente, uno degli ultimi interventi di piantumazione per quest’anno, prima dell’inizio della primavera. “Da gennaio abbiamo piantato 334 alberi in aree municipali o in carico al Servizio Giardini” chiarisce l’assessore. Nei parchi di via Anagni e Casale Rosso, come sottolineano Annucci e il presidente del municipio, Mauro Caliste, sono “presenti impianti di irrigazione per sostenere la crescita degli alberi. L’amministrazione da due anni è impegnata su più fronti per riqualificare, manutenere e implementare il patrimonio verde municipale. In questo percorso che stiamo portando avanti gli alberi ricoprono un ruolo fondamentale, soprattutto per contrastare le isole di calore”.

Gli altri interventi nei parchi

Lavori importanti sono previsti anche al parco Madre Teresa di Calcutta, a Centocelle, che rientra tra le 16 aree verdi del progetto del Comune “100 parchi per Roma”, per cui gli interventi sono già stati finanziati. Entro il 2024 verranno espletate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Rientra nel progetto “100 parchi per Roma”, ma tra gli interventi ancora in fase di progettazione, anche il parco di Tor Tre Teste. “I lavori riguarderanno nuovi spazi per le attività motorie all’aperto e percorsi pedonali” spiega Annucci. In corso, poi, c'è anche il maxi progetto di riqualificazione del parco di Centocelle, che ospiterà alcuni appuntamenti del Giubileo.