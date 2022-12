Tor Sapienza, nel 2023 partono i lavori per il nuovo mercato

Partiranno a breve i lavori per lo spostamento del mercato di Tor Sapienza, un progetto sul tavolo del Municipio V ormai da diversi anni e molto atteso dagli abitanti della zona che finalmente è pronto a decollare. Il nuovo mercato sorgerà in uno spazio che affaccia su via De Chirico, la via parallela a via di Tor Sapienza, attuale sede del mercato, che verrà invece trasformata in un polo a servizio del quartiere.

“Finalmente siamo riusciti a sbloccare la procedura di assegnazione del primo stralcio dei lavori, ferma da ottobre del 2020. Nei primi mesi del 2023 partiranno i lavori di rifacimento della struttura plateatica e delle postazioni di vendita”, ha detto il presidente del Municipio, Mauro Caliste, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo insieme con l’assessora ai Lavori Pubblici, Maura Lostia.

“La prima tranche di lavori è strutturale, riguarda le fondamenta, i futuri box e la predisposizione della copertura, che sarà completata nel corso della seconda tranche - spiega a RomaToday la stessa Lostia - Una volta ultimati i lavori procederemo con il trasferimento degli operatori che sono nel vecchio mercato ed emetteremo il bando per assegnare delle postazioni”.

Ancora non è stato deciso, invece, cosa sorgerà nella vecchia sede: “Stiamo sviluppando dei progetti di recupero dell’area per creare delle zone di servizio per i cittadini - conclude Lostia - ma dobbiamo capire in che modo”. Tra le ipotesi avanzate in passato c’erano la realizzazione di un punto anagrafe e di un distaccamento della polizia locale.