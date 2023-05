Riapre la ludoteca la "Casetta delle Arti e dei Giochi" di Tor Sapienza

Mercoledì 24 maggio la ludoteca la Casetta delle Arti e dei Giochi nel quartiere Tor Sapienza riapre i battenti grazie al progetto di ristrutturazione, di Facile Ristrutturare, degli spazi dedicati alla tutela dei bambini in difficoltà.

Il progetto di ristrutturazione, organizzato dall’architetto Simona Lashin, si è sviluppato nel dare risalto alla relazione tra gli spazi interni della ludoteca e il verde. Il pavimento nuovo, le pareti tinte di tonalità tenui hanno dato un nuovo risalto all'ambiente e l'illuminazione di ogni area è diversa in base alla destinazione d'uso. La natura dell’esterno entra nelle sale grazie alla scelta di colori e materiali: il nuovo pavimento ha sostituito la pavimentazione precedente dando all’ambiente un’immagine calda e accogliente mente le pareti si sono tinte di tonalità tenui come il giallo dell’ingresso e l’azzurro cielo dei soffitti. Dal punto di vista strutturale sono stati completamente rinnovati gli impianti elettrici e di condizionamento.

Il costo totale dei lavori realizzati da Facile Ristrutturare in collaborazione con Every Child Is My Child, Onlus presieduta da Anna Foglietta e ANTROPOS Onlus, ha avuto il costo di 130mila euro. Giovanni Amato co-fondatore di Facile Ristrutturare è entusiasta della ristrutturazione: "Sappiamo bene quanto ogni piccolo gesto sia importante quando si vive in contesti complessi. Facile Sognare è la conseguenza inevitabile delle nostre esperienze, un modo per aiutare facendo quello che meglio sappiamo fare: ridare vita a luoghi e spazi attraverso la bellezza”.

Nella ludoteca troverà spazio anche il murale (11x3 metri) Gioco, insieme di geometrie e colori sgargianti che formano un treno, che decora la sala principale dell'edificio. A realizzarlo l'artista Camilla Falsini insieme ai bambini che hanno partecipato nei mesi scorsi ad un workshop. “Ho voluto realizzare un’opera con cui i bambini potessero interagire, perché siamo in un luogo al cui centro c’è il gioco come attività formativa”, dichiara l'artista.

Per festeggiare la riapertura della ludoteca appuntamenti alle 17:00 di mercoledì con invitati tutti gli abitanti dei comprensori abitativi di Viale Giorgio Morandi e di Via Tranquillo Cremona. Negli spazi verdi che circondano la Casetta delle Arti e dei Giochi prenderanno il via laboratori creativi organizzati da Antropos per i bambini e le famiglie; alle ore 18.30 il programma prosegue con il Teatro Verde che porta in scena uno spettacolo in cui attori, burattini, pupazzi, clownerie, giocolerie.