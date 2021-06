Tor Sapienza, al via il cantiere per ristrutturare il complesso Ater di viale Morandi: dalla Regione quasi 6,8 milioni

Quasi sette milioni di euro per la riqualificazione del complesso edilizio dell'Ater Roma di viale Giorgio Morandi, a Tor Sapienza. L'avvio dei cantieri è stato inaugurato questa mattina la presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, dall'assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e dal direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano. La prima tranche del programma di riqualificazione dovrebbe essere completata entro i prossimi sei mesi.

Dopo una prima fase che ha riguardato la messa in sicurezza e la parziale demolizione della cosiddetta 'stecca' centrale, inizialmente pensata per una destinazione commerciale e quasi subito occupata da famiglie in disagio abitativo, gli interventi riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria dei quattro edifici del complesso, per un totale di 507 alloggi.

In particolare verranno risanate tutte le parti in calcestruzzo ammalorate, eliminate le fioriere in cemento/amianto, migliorata la tenuta termica degli infissi, realizzata l'impermeabilizzazione delle coperture e rinnovati gli intonaci esterni. Nei vani scala dei fabbricati verranno sostituiti tutti gli impianti di illuminazione. A questi interventi strutturali si aggiungeranno quelli di riqualificazione delle aree esterne e verdi che prevedono, tra l'altro, la posa in opera di nuova illuminazione su tutto il perimetro degli edifici e sulle rampe delle autorimesse.

I lavori partiti oggi hanno un valore complessivo di circa 2 milioni di euro e si concluderanno in sei mesi. Il progetto di ristrutturazione proseguirà con interventi di rifacimento di tutte le coperture e delle facciate, demolizione e ricostruzione della stecca centrale con un investimento totale di circa 6,8 milioni di euro.

"I lavori partiti oggi impegneranno cinque ditte, al lavoro con 8 gru già operative", ha spiegato Napoletano. "Ci saranno due scale per edificio, la riqualificazione della stecca centrale, degli spazi esterni e verdi, e poi una nuova illuminazione sia dentro ai corpi scala che esterna".

"Grazie ai cittadini per aver avuto fiducia: due anni fa abbiamo avuto un incontro con il comitato di quartiere e abbiamo annunciato questo progetto. Venne accolto con molto scetticismo ed è comprensibile, ma oggi ci siamo" ha aggiunto Valeriani. "È solo l'inizio, l'assetto urbanistico di viale Giorgio Morandi verrà completamente cambiato all'interno del grande lavoro di riqualificazione delle periferie che stiamo portando avanti in tanti quartieri difficili della città. Questo è il nostro modo di cambiare la vita delle persone. Tra sei mesi, alla fine dei lavori, faremo una grande festa".

Per Zingaretti, la riqualificazione del complesso Ater a Tor Sapienza "era un intervento atteso da 40 anni. Apre in questa periferia romana uno dei cantieri più grandi della città. Questo progetto fa parte del programma 'Missione Periferie' della Regione Lazio, che sta rifacendo a Roma e non solo centinaia di appartamenti dell'Ater. Una riqualificazione urbana che si attendeva da anni. I cantieri sono aperti e sono dei lotti funzionali, la macchina è partita, i soldi sono stati investiti e quindi siamo per fortuna a buon punto. Cominceremo a raccogliere i frutti di mese in mese di impegno amministrativo da parte dell'Ater, della Regione Lazio e dei comitati dei quartieri, perché tutto quello che facciamo passa dal confronto con i territori". La scorsa settimana, ha concluso il presidente, "eravamo in un altro quadrante della città, fra pochi giorni andremo a Tor Bella Monaca per le Torri: si tratta di progetti che finalmente trasformano il diritto alla casa nel diritto di una casa adeguata, perché grazie alla riqualificazione quello che cambierà è la qualità della vita di chi ci vive".