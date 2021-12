VIDEO | "Ve la spieghiamo noi Tor Sapienza"

Basta nominare Tor Sapienza per farsi venire alla mente i fatti più significativi della cronaca romana degli ultimi anni. Dalla difficile convivenza con il campo nomadi di via Salviati e i roghi tossici, la morte della giovane studentessa di origini cinesi Zhang Yao Natain, fino alle rivolte contro un centro di accoglienza in viale Giorgio Morandi.

Ma davvero Tor Sapienza è solo questo? Com’è arrivata a raccogliere una tale portata di disperazione, degrado, con sacche di disagio sociale così allarmanti? Infatti questa borgata romana non è sempre stata così, anzi. E la sua parte più vecchia, quella “bassa” come la chiamano gli abitanti, appare come un piccolo villaggio se la si attraversa nelle sue viette interne.

Tra queste strade, nel lontano 1969 venne a vivere Roberto Torre, storico presidente del comitato di quartiere, che scelse Tor Sapienza proprio per il verde e per allontanarsi dal centro della città. “Era bellissimo qui, avevo una splendida pineta che ammiravo dal mio balcone - racconta Torre -, una delle 75 aree protette del Comune di Roma. Ora invece hanno spazzato via tutto”. E da casa sua adesso vede il campo rom e l’alta velocità. “Criminali”, dice.

Prendendo via di Tor Cervara inizia quella che un tempo fu un vero e proprio polo industriale, motivo per molti di venire a vivere proprio qui. “Negli anni ’80 la crisi economica ne ha fatte chiudere diverse - ricorda Torre -, e così sono iniziati i problemi. Ad ogni richiesta di servizi degli abitanti, nessuna risposta”.

Nel 1978 inizia la costruzione delle case popolari, tra viale Giorgio De Chirico e viale Giorgio Morandi. Un progetto che all’epoca fu innovativo con un grande giardino al centro delle case costruite ad anello, attività commerciali, studi medici e diversi servizi, al suo interno. Tanto che anche gli abitanti di Tor Sapienza “bassa”, venivano qui.

“Le prime case vennero assegnate alle persone di Quarticciolo che vivevano negli scantinati - spiega Elvio Macario, attuale presidente del centro anziani di viale Morandi -. Per noi era un sogno, chi le aveva mai viste case così. Ma la delinquenza prese subito il sopravvento. Poi le occupazioni si sono sostituite ai negozi che nel frattempo avevano chiuso ed è stato il caos”. Una difficile convivenza lunga vent’anni.

Ora in quei locali Ater ha avviato la demolizione, dopo averli sgomberati (solo in parte), ma con i lavori fermi da un anno e le macerie ferme nel cortile sembra l’ultimo schiaffo a questi inquilini. “Il tradimento piazza grande che abbiamo ricevuto? - si chiede uno storico assegnatario - l’abbandono. Della politica e dello Stato. E noi subiamo”.



"Focus periferie" è un viaggio che RomaToday ha deciso di intraprendere tra i quartieri della Capitale, diventati oggetto di una narrazione facile e scontata, spesso portata avanti per facili speculazioni politiche. Interpellando gli abitanti storici proviamo a farci raccontare i problemi, la loro origine e la storia dei quartieri.