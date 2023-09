Birra Peroni rinnova i suoi uffici a Tor Sapienza

Birra Peroni ha completato il rinnovamento dei suoi uffici di Roma grazie ad un investimento superiore ai cinque milioni di euro. Nello specifico è stato aperto un nuovo ristorante aziendale e una moderna area multifunzionale.

Il ristorante oltre ad un essere un ambiente più accogliente offre un menù più sano e variegato e insieme al nuovo spazio diventa punto di socializzazione, relax, formazione ed eventi. L'azienda con questo intervento ha confermato la sua attenzione verso il personale facendo coincidere le esigenze lavorative con il benessere fisico e psicologico. I lavori hanno tenuto d'occhio pure la sostenibilità, tema importante per Birra Peroni. Gli interventi infatti contribuiranno a ridurre del 45% i consumi idrici, del 35% quelli energetici e del 33% le emissioni di CO2, offrendo così un supporto importante nel percorso verso la certificazione Leed di livello gold e verso l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2030 dell’azienda.

Tutto il progetto di rinnovamento è stato curato da GBPA Architects degli architetti Antonio Gioli e Federica De Leva, in partnership con lo studio REVALUE dell’architetto Cristiana Cutrona. Nella realizzazione si sono avvicendate Tétris, coinvolta nella prima fase completata lo scorso anno, e Constructors che ha portato a termine con successo gli interventi della seconda fase, Sodexo ha curato l’allestimento della cucina e del free-flow.

Enrico Galasso, presidente e ad di Birra Peroni si mostra soddisfatto del rinnovo degli uffici di Roma. Queste le sue parole: "Questo progetto è molto più di un semplice restyling, è una tappa fondamentale del percorso di evoluzione di Birra Peroni che abbiamo intrapreso qualche anno fa, partendo proprio dalla cultura aziendale e dalle iniziative per le persone. Il purpose che ci siamo dati in questo percorso è quello di “Creare connessioni di valore” e volevamo che gli spazi in cui ogni giorno ci incontriamo lo rappresentassero in pieno. Il nostro obiettivo è fare di Birra Peroni molto più di un semplice luogo di lavoro, vogliamo che sia il “Place to Be(er)”, uno spazio di incontro aperto, inclusivo, sostenibile, compatibile con le nuove necessità e con modelli lavorativi sempre più flessibili e ibridi, in cui vengano favoriti gli incontri e gli scambi e ognuno possa lavorare e creare connessioni di valore assecondando le proprie esigenze e peculiarità”