Residenza per i senza tetto, bocciata la mozione di Nonna Roma: polemica in V municipio

La mozione per l'iscrizione anagrafica ai senza fissa dimora, in V municipio, non passa. Un atto firmato dai consiglieri di centrosinistra Filippo Riniolo, Maurizio Mattana e Claudio Poverini, che riproponeva il testo redatto dall'associazione Nonna Roma. La richiesta era quella di oltrepassare la delibera del 2017 che ha trasferito ai singoli municipi la competenza per la ricezione delle domande di "residenza virtuale" dei senza fissa dimora, semplificando l'intera procedura, spesso complessa e difforme sui vari territori. Ma i consiglieri di Fratelli d'Italia e Movimento Cinque Stelle sono usciti dall'aula, non permettendo in termini di numeri, l'approvazione dell'atto.

Precedentemente alla su citata delibera, erano le associazioni del terzo settore a occuparsi della registrazione delle richieste. Oggi il servizio è in capo esclusivamente ai municipi e la richiesta per avere il via libera deve passare dagli assistenti sociali del Comune. Un iter in più occasioni giudicato dalle associazioni umanitarie operanti nella Capitale (tra cui Nonna Roma, ActionAid, Medu) "illegittimo e discriminatorio", perché "ha determinato negli anni un notevole aggravio del carico di lavoro sugli assistenti sociali e, di conseguenza, il rallentamento della procedura di iscrizione anagrafica". Tempi di attesa eccessivi che "impediscono di fatto l'accesso a tutta una serie di diritti fondamentali come la salute, l'istruzione, il welfare".

La mozione da sottoporre all'attenzione dei singoli municipi e poi del Consiglio comunale, è già stata approvata in diversi parlamentini tra cui il I, II, IX, X, XIII. Ma in V incontra un muro. "Come denunciamo da mesi, la delibera n. 31/2017 è illegittima vincolando un diritto soggettivo, come la richiesta di iscrizione anagrafica, alla presentazione di prove documentali e dichiarazioni non previste dalla legge nazionale (n. 1228/1954) e alla valutazione di idoneità di iscrizione lasciata alla discrezionalità dell’assistente sociale" spiegano dall'associazione Nonna Roma. "Tale sistema dilata anche i tempi di attesa per l’ottenimento della residenza: un altro disallineamento dalla legge nazionale che impone di procedere all'iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda".