Addio alla storica scuola di Centocelle: arrivano gli appartamenti "green"

Un pezzo di storia del quartiere che se ne va. Intere generazioni che vedono la propria infanzia “crollare” sotto il braccio di una ruspa: in via delle Azalee, a Centocelle, gli operai ormai da qualche giorno stanno demolendo l’ex scuola paritaria San Vincenzo, istituto in cui per decenni i bambini del quartiere hanno frequentato la materna e le elementari.

Le foto della demolizione dell’edificio, al civico 43 di via delle Azalee, hanno iniziato a circolare sui social e sui gruppi di quartiere nei giorni scorsi, accompagnati da commenti nostalgici da parte di persone che hanno ricordato il periodo in cui hanno frequentato l’istituto e i nomi delle religiose che lo gestivano: “Io ho frequentato l’asilo e le elementari, poi sono andati i miei figli”, e ancora “La mia vita, sono nato e cresciuto lì. Non ci posso credere”, e “Che tristezza quanti ricordi. Era il simbolo di via delle Azalee”.

La scuola era, in realtà, chiusa ormai da diverso tempo, ma il cartello di inizio lavori è comparso soltanto qualche settimana fa: la struttura è stava venduta a privati, ha confermato il Municipio, nello specifico al gruppo Mondocasa Immobiliare, impresa specializzata nella costruzione di edifici. Che sulle ceneri della scuola San Vincenzo ha intenzione di costruire nuovi appartamenti.

“L’edificio era dismesso da tempo, abbandonato a se stesso e ormai fatiscente - confermano a RomaToday dal gruppo Mondocasa, che ha investito anche nell’ex cinema Oriente - Il tetto stava iniziando a crollare, all’ultimo piano i solai erano sfondati. Abbiamo iniziato i lavori la scorsa settimana, verranno costruite due palazzine residenziali hi-tech, ad alto tasso di efficienza energetica, dotate anche di pannelli fotovoltaici”.

Si tratta, nello specifico, di palazzine che rientrano nella categoria "Nearly Zero Energy Building", e cioè edifici in cui il consumo energetico è quasi pari a zero. La fine dei lavori è prevista per l’autunno 2024.