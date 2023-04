Rifiuti, nel V Municipio nuovo porta a porta per bar e ristoranti: ecco cosa cambia

Cambia la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti per le cosiddette “und”, le utenze non domestiche - e dunque bar, ristoranti e negozi - nel V Municipio. Dai primi giorni di maggio entrerà infatti in vigore il nuovo appalto, così da coprire la maggior parte delle 5.000 utente non domestiche presenti sul territorio.

La raccolta porta a porta dei rifiuti per le attività commerciali e di ristorazione era arrivata nel V Municipio a inizio 2022, coinvolgendo le utenze non domestiche di Pigneto, Centocelle, Tor Sapienza, Tor Pignattara e Collatino. Obiettivo, evitare che i residenti, specie quelli delle zone animate dalla movida come Pigneto e Centocelle, si risvegliassero ogni mattina con i secchioni straripanti di rifiuti conferiti dalle attività.

A occuparsi del servizio una ditta esterna, in collaborazione con Ama, un modello fortemente voluto dall'assessora ad ambiente e rifiuti Sabrina Alfonsi, da cui sono emerse però alcune criticità relative principalmente alla copertura capillare del territorio per la raccolta.

Coperto con il porta a porta l'86% delle utenze non domestiche

Della questione si è parlato nel corso di una riunione organizzativa cui hanno partecipato rappresentanti del Municipio, la dirigenza di Ama e il corpo di polizia locale di Roma Capitale: “Le criticità riscontrate un anno fa e da noi rappresentate all’azienda, anche per tramite dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, sono state rilevate nel nuovo contratto - spiegano il presidente di Municipio Mauro Caliste e l’assessore al Verde, Edoardo Annucci, delegato ai Rapporti con Ama - Su 5.036 utenze, infatti, l’appalto prevede la copertura di 4.333, pari all’86%, a fronte delle 2.000 del 2019 ulteriormente ridotte nel periodo pandemico”.

Tra le altre novità del bando, l’aumento delle frequenze di raccolta per il cartone, il multimateriale e l’organico, un’app dedicata e i nuovi criteri per i pagamenti, programmati secondo le quantità dei rifiuti ritirati: "Come Municipio - concludono Caliste e Annucci - organizzeremo nelle prossime settimane un confronto pubblico con le reti d’impresa, le associazioni di categorie e le società di servizi degli edifici pubblici al fine di illustrare la nuova guida, le frequenze e l’app".