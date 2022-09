Il ramo di un pino precipita nel cortile di un asilo nido a Roma est

Un grosso ramo, lungo circa 4 metri, è caduto nella mattinata sabato 24 settembre all'interno del cortile dell'asilo nido "Trilussa" in via Fiuggi 18 a Centocelle. La segnalazione è arrivata da alcune mamme del nido che si trova in V municipio.

Un ramo di pino si schianta nel cortile del nido

Il ramo di un alto pino marittimo si è schiantato sopra una casetta in legno, utilizzata solitamente dai bambini durante la ricreazione. Per fortuna il fatto si è verificato in un giorno di chiusura. "Poteva essere una tragedia - fa sapere Daniele Rinaldi, consigliere di FdI in V - . Ed è un miracolo che sia accaduto in un giorno di chiusura della scuola. Sono mesi che maestre e genitori richiedono una serie di interventi e sono stati completamente inascoltati. Come presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza chiederò al municipio ed al servizio giardini se e quali controlli siano stati effettuati".

L'assessora: "Falsità, la manutenzione la facciamo"

Le accuse di Rinaldi non sono andate giù all'assessora alla scuola del V, Cecilia Fannunza. Raggiunta da RomaToday ha replicato così: "Sono molto dispiaciuta di quanto successo - le sue parole - perché veramente poteva essere una tragedia, ma non accetto che si affermi che è mancata la manutenzione, è falso e rappresenta anche un reato perché i funzionari municipali sono responsabili. Quell'albero è stato potato un anno fa, in questi mesi abbiamo fatto il censimento di stabilità delle alberature di alto fusto, con perizie degli agronomi. Durante il periodo estivo abbiamo levato 45 ceppaie, corrispondenti ad altrettanti alberi tagliati".

Un milione e mezzo di euro per il verde orizzontale e verticale

Fannunza continua a spiegare, snocciolando dei numeri: "Al nostro insediamento abbiamo trovato un accordo quadro per la manutenzione ordinaria da 128.000 euro - spiega - mentre pochi giorni fa abbiamo pubblicato una gara da 910.000 euro per la manutenzione ordinaria del verde scolastico. Prima, però, con i pochi fondi trovati abbiamo fatto il censimento, rimosso i ceppi degli alberi abbattuti. Inoltre abbiamo avviato 4 cantieri da 500.000 euro per la manutenzione straordinaria alle scuole Telese, Marcucci, Toti e Veliero Volante. Siamo in fase di progettazione per altri 500.000 euro alla Giulio Cesare, via Fiuggi, Valente e infine 500.000 euro per aree fitness e parchi pubblici". L'assessora conclude così: "Gli uffici comunque sono intervenuti subito - sottolinea - . E quando ci sono situazioni meteorologiche avverse i bambini non vengono fatti uscire in giardino, in ogni caso. Sono anni che nel regolamento verde c’è scritto che non bisogna piantumare pini nelle scuole, per staticità e per le processionarie. Man mano stiamo anche rimuovendo gli oleandri nelle scuole perché potrebbero essere tossici se ingeriti".