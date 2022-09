Municipio V, raccolta rifiuti ingombranti. Ecco quando

Proseguono nella Capitale le giornate dedicate alla raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e particolari promosse dal Municipio V e da AMA. Ad annunciarlo è il Mauro Caliste, presidente del V Municipio.

La raccolta, gratuita, si terrà la mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:30 di sabato 24 settembre in via dei Gordiani 45, all'altezza del Parco di Villa De Sanctis.

L'iniziativa è rivolta soltanto alle utenze domestiche e saranno accettati rifiuti quali: oggetti in legno, metallo, ingombranti come divani e materassi, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, olio vegetale, toner e farmaci. Non saranno accettati ma saranno conferibili presso i Centri di Raccolta tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inerti, calcinacci e olio di motore.