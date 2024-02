Brumotti torna al Quarticciolo, gli attivisti: "Smettila di venire qui a fare show"

Vittorio Brumotti torna al Quarticciolo ed è di nuovo scontro con i residenti del quartiere. L'inviato di Striscia la Notizia è stato fermato gli attivisti del comitato di quartiere Quarticciolo ribelle e della palestra popolare mentre stava registrando un servizio. Già nel 2021 Brumotti aveva girato un video sullo spaccio di droga nel quartiere, finendo vittima di un'aggressione: "Mi hanno dato calci sulla schiena e sui reni, sbattuto la faccia contro il furgone della troupe, che è stato distrutto, spaccato la bici" aveva raccontato. Parole a cui il comitato aveva risposto, nei giorni successivi, con una nota in cui dichiarava: " Le borgate non sono un posto come un altro, qua viverci è uno stigma. Non si può fare finta di nulla e puntare telecamere addosso a chiunque. Brumotti questo stigma lo alimenta per due punti di share e sbatte in prima serata le facce di gente che lavora, di chiunque passasse in quel momento, ragazze e ragazzi della borgata. Tutti spacciatori solo perché abitano dove abitiamo, solo perché non apprezzano il suo teatrino”

Gli attivisti del Quarticciolo contro Brumotti

In un video condiviso sui social, il comitato ha documentato l'incontro con l'inviato del tg satirico, avvenuto la scorsa settimana: "Sei già venuto più volte - dicono rivolgendosi a Brumotti - hai fermato gente che va a lavorare la mattina, gente che non ha un'alternativa. Ci siamo noi del comitato, della palestra, del doposcuola, che facciamo le cose gratuitamente. Perché nei tuoi servizi non lo dici? Perché non racconti che al Quarticciolo la gente vive in 27 metri quadri e gli piove dentro casa?”. L’inviato risponde domandando più volte: “E gli spacciatori? Mandatemi gli spacciatori”. Gli attivisti invitano anche Brumotti a venire “gratuitamente” nel quartiere a conoscere i bambini, senza “fermarli solo perché sono del Quarticciolo”.

La risposta di Brumotti

Lui replica: “Verrò, ora fammi fare uno show per i bambini”, poi riprende la bici e si allontana pedalando. “Siamo consapevoli della situazione in cui si ritrova il Quarticciolo, e sappiamo bene quali sono le problematiche – spiegano gli attivisti -. Negli anni molti giornalisti sono venuti qui, perché pensiamo sia importante raccontare quartieri come il nostro, ma per mettere in luce le responsabilità delle istituzioni e le esperienze che dal basso cercano di migliorarla. Le nostre vite non sono uno show televisivo!”. L’inviato ha condiviso in una storia pubblicata su Facebook e Instagram il video girato dal comitato, aggiungendo questo commento: “Bella accoglienza al Quarticciolo”.