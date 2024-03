VIDEO | "Il consultorio non si tocca": mobilitazione al Quarticciolo contro la chiusura

Altro consultorio a rischio chiusura. A lanciare l’allarme è il coordinamento Assemblee delle donne e dei consultori che nel tardo pomeriggio di giovedì 14 marzo, ha organizzato un presidio di protesta in via Manfredonia, al Quarticciolo, a pochi passi dalla struttura sanitaria che rischia di chiudere.

Un presidio sanitario gratuito che copre un bacino di utenza molto importante, fino ad Alessandrino e Tor Tre Teste: “In questo municipio sulla carta ci sono 6 consultori, ma solo 2 funzionano con tutti i servizi essenziali - spiega Gabriella Marando del coordinamento Assemblee delle donne e dei consultori e di Non una di meno Roma -. Chiudere questo è inaccettabile, svuotato di molti servizi nel corso degli anni, andrebbe piuttosto potenziato. E i consultori, lo ricordo, sono dei presidi di sanità pubblica che in quartieri periferici come questo diventano fondamentali”.

In piazza ci sono anche i medici dell’Ambulatorio popolare Roma est, con sede proprio qui al Quarticciolo, aperto proprio con lo scopo di dare risposte sanitarie dove non ci sono : “Stiamo raccogliendo le richiesta degli abitanti per dimostrare che questo presidio sanitario serve ed è importante”, dice Margherita dell’ambulatorio.

“Noi come municipio siamo molto preoccupati - dice Emiliano Orlandi, consigliere del municipio V di Roma -, ancora di più dopo che il dimensionamento scolastico voluto dalla Regione Lazio mette a rischio anche la scuola. Il consultorio è fondamentale per l’assistenza sanitaria ma anche solo per ricevere informazioni, quindi la paventata chiusura ci rende estremamente preoccupati sopratutto per quello che potrà causare sul territorio”