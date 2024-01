Il Quarticciolo resta senza scuola. Caliste: "Sconcertati dal dimensionamento scolastico"

Il Quarticciolo paga a caro prezzo l’approvazione del dimensionamento scolastico 2024/2025 della Giunta Rocca che ha dato seguito alle richieste del ministero dell'Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara.

Il territorio del V municipio resta infatti senza scuola a seguito dei tagli che nella Capitale hanno coinvolto ben cinque istituti. l'IC “Via P. R. Pirotta” del Quarticciolo fa parte dei cinque istituti tagliati e sarà accorpato l’IC “via Luca Ghini” che ha sede in zona Tor Tre Teste.

Il taglio e successivo accorpamento segue la linea del decreto interministeriale che contiene una serie di tabelle riferite al contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga). Per quanto riguarda il Lazio, il numero di queste figure amministrative è stato stabilito in 685 per il 2024/2025, 679 per il 2025/2026 e 669 per il 2026/2027. Una riduzione moderata nel tempo che di conseguenza comporta un taglio di istituti di I ciclo che colpirà le scuole con una popolazione inferiore alle 900 unità.

Il colpo di spugna alla scuola è stato un brutto colpo per il quartiere e non trova approvazione da parte di Mauro Caliste e Cecilia Fannunza, rispettivamente presidente e Ass. alle politiche Scolastiche del municipio V. Ecco il loro commento al riguardo: “Siamo sconcertati e dispiaciuti da questo colpo di mano della giunta regionale sul dimensionamento scolastico. Una decisione che non tiene conto delle richieste dei territori e dei più fragili. In barba alle delibere dei consigli d'istituto e ai pareri negativi espressi dal Comune di Roma, la scuola Pirotta è stata accorpata all'I.C. Luca Ghini, sopprimendo una dirigenza da un territorio come il Quarticciolo, evidenziando un passo indietro dello Stato, in un territorio ove è fondamentale il presidio. Fare cassa sulla pelle delle persone non può e non deve lasciarci indifferenti. La scuola come importante agenzia formativa deve rappresentare un sostegno per le famiglie, salvaguardando le scelte didattiche ed educative. Esprimiamo quindi una totale contrarietà alla scelta superficiale della Giunta Regionale".