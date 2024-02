La scuola del Quarticciolo si oppone alla chiusura: presidio sotto la Regione contro il dimensionamento

Insegnanti e genitori dell’IC “Via P. R. Pirotta" al Quarticciolo si preparano alla protesta contro il dimensionamento scolastico, che comporterà la scomparsa della scuola del quartiere. L’istituto sarà infatti accorpato con l’IC “Via Luca Ghini” (Tor Tre Teste), come stabilito dalla delibera per il 2024/25 approvata dalla giunta regionale, che prevede il taglio di 15 istituti nella Capitale. Una decisione contro cui la comunità dell’IC di “Via P. R. Pirotta” si ribella, organizzando per il 28 febbraio un presidio sotto al palazzo della Regione e, nello stesso giorno, anche uno sciopero del personale della scuola, come spiega Mariella Mureddu, insegnante di lungo corso ed Rsu (Rappresentanza sindacale unita) d'istituto. "Noi facciamo la vera integrazione in un territorio molto complicato, che ha bisogno di presidi istituzionali" chiarisce. L'istituto comprende infatti due scuole primarie, una al Quarticciolo e una a Tor Sapienza, oltre a una secondaria di primo grado, che si trova nella sede centrale di via Pirotta.

Un esempio di integrazione

"Abbiamo un numero molto alto di studenti stranieri che faticherebbero a essere accolti altrove - spiega Mureddu -. Anche perché il nostro lavoro di integrazione non si ferma ai bambini. Assistiamo nelle procedure di iscrizione anche i loro genitori, che spesso non parlano l'italiano. Ed educhiamo anche i genitori italiani all'integrazione. La Regione ha fatto degli accorpamenti che tengono conto dei numeri ma non della situazione dei territori, noi invece rivendichiamo le nostre specificità e lottiamo per difendere un progetto che, in caso di accorpamento, andrebbe inevitabilmente perso. Perché ogni territorio ha le sue esigenze". Da qui la scelta dell'istituto, di lottare fino allo stremo contro il dimensionamento: "Ci sono tanti comitati e associazioni che sono dalla nostra parte e ci sostengono" chiarisce Mureddu. Genitori, insegnanti e bambini hanno organizzato anche un corteo contro il taglio dell'istituto, lo scorso gennaio.

La posizione del municipio

Al presidio del 28 febbraio sarà presente anche una delegazione del municipio V: “Il Quarticciolo è un quartiere complesso, così come Tor Sapienza. Sono territori con preoccupanti livelli di dispersione scolastica, che hanno bisogno di presidi istituzionali – spiega il minisindaco Mauro Caliste -. Per questo la scelta della Regione di accorpare i due istituti che si trovano nel nostro territorio è scellerata e frutto di un ragionamento fatto solo in base ai numeri e non alle specificità delle diverse aree in cui si trovano le scuole. Privare quartieri come il Quarticciolo di una scuola vuol dire impoverirli ulteriormente”. Per questo anche il municipio ha annunciato battaglia: “Combatteremo contro questa decisione della Regione e non ci fermeremo. Abbiamo svolto una serie di incontri con Roma Capitale e la Città Metropolitana. Ora siamo in attesa che il Comune, contro il dimensionamento scolastico, presenti la richiesta di ricorso al Tar all’Avvocatura Capitolina”. Lo scorso gennaio genitori e bambini delle scuole.

Il taglio e successivo accorpamento degli istituti disposto dalla Regione, segue le linee tracciate dal decreto interministerialele n.127 del 30/06/2023, che contiene una serie di tabelle riferite al contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga). Per quanto riguarda il Lazio, il numero di queste figure amministrative è stato stabilito in 685 per il 2024/2025, 679 per il 2025/2026 e 669 per il 2026/2027. Una riduzione progressiva che comporterà un taglio agli istituti che hanno una popolazione scolastica inferiore alle 900 unità.