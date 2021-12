"Vogliamo delle case dignitose!". Il Quarticciolo protesta e chiede l'uso del superbonus

C’è chi parla di efficientamento energetico e chi, invece, è alle prese tutti i giorni con edifici ai limiti della vivibilità. La transizione ecologica per gli abitanti del Quarticciolo, periferia Est tra via Prenestina e via Togliatti, è un orizzonte lontano, soprattutto per chi vive nelle case popolari, spesso e volentieri strutture fatiscenti da cui inverno, come di consueto, emerge ogni tipo di criticità.

“Sentiamo parlare in continuazione di transizione ecologica, di emergenza climatica, di città in 15 minuti ma le nostre case cadono a pezzi, sono piccole e sovraffollate. Ogni anno durante l'inverno dobbiamo combattere con infiltrazioni, perdite, umidità, risalita fognaria. Dov'è la vostra transizione ecologica?”, è quanto lamenta un gruppo di cittadini del comitato Quarticciolo Ribelle.

Dopo essersi già presentati in Municipio V per chiedere un aiuto alle istituzioni, questo pomeriggio il loro appello si è trasformato in flash mob collettivo e i residenti hanno calato giù da alcune palazzine di via Manfredonia, via Togliatti, via Prenestina e l’ex Palazzo della Questura degli striscioni, per chiedere un intervento immediato sulle condizioni strutturali degli edifici e impedire che i residenti patiscano un altro inverno al freddo, gelo e in ambienti insalubri.

Legge di Bilancio e Superbonus 110% per rinnovare le case del Quarticciolo

L'aumento dei contagi COVID di questi giorni rende ancora più drammatica la situazione e la transizione ecologica rapppresenta per gli abitanti del Municipio V l'occasione per affrontare dei problemi incancreniti da decenni.

“Non possiamo vivere ogni anno sperando che non ci cada il tetto sulla testa. Paghiamo i nostri canoni mensili e non abbiamo in cambio né sportelli a cui rivolgerci in prossimità dei nostri quartieri, dove chiedere spiegazioni di come vengono amministrati le nostre case, né manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie in un quartiere costruito negli anni '30”, lamentano i manifestanti. Il Quarticciolo racchiude infatti circa 6.000 abitanti ma i servizi di prossimità esistenti non riescono a sopperire le domande del territorio. In primis i servizi sanitari e assistenziali, con 1 solo medico di base e consultorio a via Manfredonia, ma la carenza si sconta anche nei punti di aggregazione e nei centri ricreativi, nell’offerta scolastica e nei collegamenti con la Città, necessari per migliaia di lavoratori.

“Ci arrivano le lettere con la proposta di acquisto delle case ERP, ma vogliono venderci case fatiscenti con i tetti ormai troppo vecchi per mantenere l'acqua piovana, con i tubi ancora in amianto e le cantine con i lavatoi”, proseguono, reclamando il diritto alla casa ma anche alla salute, per questo gli abitanti propongo che le case erp possano rientrare nelle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio per il Superbonus 100%, risorse con cui riqualificare gli edifici e renderli pienamente abitabili.

“Ci siamo uniti perché una soluzione che possa mettere le nostre case a posto una volta per tutte c'è, ed è il Super Bonus 110%. Vogliamo che venga applicato immediatamente in tutto il quartiere, che venga data priorità alle palazzine mai ristrutturate e che Ater ci renda partecipi delle misure che prenderà sulle nostre abitazioni – prosegue il Comitato Quarticciolo ribella - Vogliamo che la transizione ecologica sia reale e attinente ai problemi strutturali che viviamo, che non ricada sulle nostre spalle ma sia sostenibile e partecipata. Vogliamo che le case vengano messe a posto e che rimangano patrimonio pubblico. Non siamo abitanti di serie B, né di questa città, né di questo paese. Viviamo nelle case popolari e vogliamo delle case dignitose: perché le nostre vite contano!”.