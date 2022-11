Cantieri fermi, sanatorie bloccate e alloggi fatiscenti: perché il Quarticciolo si ribella contro Ater

Un'assemblea programmata con Ater e poi saltata è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, già pieno di risentimento, da parte degli abitanti dei lotti popolari del Quarticciolo, tra Palmiro Togliatti e Prenestina nel V municipio. Un gruppo di persone del comitato di quartiere la sera di martedì 15 novembre ha occupato un cantiere in via Manfredonia rivendicando il diritto all'ascolto: "Le case cadono a pezzi, la riqualificazione è ferma, non ci dovete trattare come cittadini di serie B".

Salta l'assemblea con Ater e il Quarticciolo occupa un cantiere

L'aria è tesa al Quarticciolo, dove 60 nuclei familiari tra il 2019 e il 2020 sono stati trasferiti da via Ugento ad altre abitazioni. Ater avrebbe dovuto iniziare già da tempo i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di due palazzine popolari, intervenendo anche all'interno degli alloggi. "Ma il cantiere della prima palazzina è iniziato e poi si è fermato - spiega Alessia dal comitato - per poi ripartire, ma non è iniziato quello della seconda e a quanto pare non si sa neanche se alla fine andrà in porto".

Palazzine fatiscenti da ristrutturare: iter iniziato nel 2019, i cantieri sono ancora in corso

La storia è lunga: la riqualificazione doveva partire nel 2002, ma non se ne seppe più nulla dopo che gli alloggi svuotati per far partire l'opera vennero immediatamente occupati da altre famiglie in emergenza abitativa. Finché a marzo 2019 Ater annunciò l'inizio di un cantiere di due mesi per il successivo 4 aprile. Lavori urgenti, ma non completi, per i quali l'azienda investì 100.000 euro. Una prima tranche, come spiegavano due anni e mezzo fa. Il cantiere più grande (57 alloggi, oltre 3 milioni di euro di spesa) che interessa una delle due palazzine del civico 31 di via Ugento è stato anche rallentato dal Covid, con lo scoppio della pandemia e successivo lockdown che fermò completamente gli operai per mesi. Ricominciò tutto a fine ottobre di due anni fa. Per non concludersi ancora, a distanza di 24 mesi. Da Ater fanno sapere che i lavori sono in programma, riprenderanno e sarà coinvolta anche la seconda palazzina, ma non sono specificati i tempi.

"Sanatorie bloccate, ci sono famiglie morose perché dovrebbero pagare 600 euro di indennità"

Non è solo per questo, però, che il comitato di quartiere del Quarticciolo si è agitato a tal punto di occupare un cantiere, poi liberato nella mattinata di oggi, mercoledì 16 novembre: "Ci sono famiglie che continuano a pagare l'indennità di occupazione nonostante la richiesta di sanatoria - continua Alessia - con il bando scaduto a febbraio 2020 e non ancora riaperto. C'è chi arriva a dover pagare fino a 600 euro al mese, molto più di quanto corrisponderebbero con un canone popolare. Questo ovviamente li rende morosi". E ancora, il Superbonus 110%: "Palazzine degli anni '30 mai ristrutturate - prosegue - infiltrazioni, muffa, ascensori rotti, cornicioni pericolanti: con le agevolazioni statali Ater potrebbe risolvere tutti questi problemi, invece di mandare gli operai a levare i cornicioni per evitare il morto, visto che cadono a pezzi, senza fare mai un intervento risolutorio. Purtroppo però non sappiamo se, quando e dove verranno fatti questi cantieri, anche di questo vorremmo parlare con Ater perché non vorremmo si scegliessero palazzine dove, per loro, è più semplice intervenire perché sono messe meglio, quando invece si dovrebbe andare altrove". E le strade che per gli inquilini andrebbero coinvolte sono principalmente tre: via Ugento, via Ostuni e via Manfredonia, dove un mese fa sono caduti dei calcinacci in strada. Di tutto questo gli abitanti del Quarticciolo riusciranno a parlare con l'azienda territoriale giovedì 24 novembre, come messo nero su bianco in una mail inviata un'ora prima della conferenza stampa tenuta dal comitato di quartiere a via Manfredonia. "Eravamo già in contatto con loro perché all'appuntamento del 15 non avremmo potuto essere presenti - fanno sapere a RomaToday da Ater - e come sempre siamo stati, saremo disponibili a parlare, confrontarci e spiegare ogni cosa".

Catarci: "Ater intervenga e dia risposte, comportamento intollerabile"

Ci va giù pesante Andrea Catarci, assessore al personale, al decentramento e ai servizi per la città dei 15 minuti: "In un quartiere che fa tanti sforzi per vincere la battaglia quotidiana contro il degrado e le sue storiche penurie - dichiara a RomaToday - ogni fatto grae che peggiore la situazione ci tocca tutti, anche se parliamo di alloggi Ater e quindi di Regione Lazio. E' intollerabile che l'azienda rimandi da così tanto tempo il confronto, con cantieri fermi da un anno e mezzo e 70 famiglie che pagano canoni altissimi perché il censimento non è mai stato concluso, in alloggi dove piove dentro e c'è la muffa. Questo immobilismo grida vendetta, è irrispettoso. Inoltre l'imminente tornata elettorale potrà cambiare i referenti di Ater, la dirigenza, le indicazioni politiche e allora bisognerà ricominciare daccapo, ma queste situazioni dovevano essere risolte prima. Nicola Zingaretti e la sua giunta hanno fatto tanto per la casa e non solo in questi dieci anni di governo e l'Ater non può macchiare questo lavoro proprio sul finire. Esprimo quindi solidarietà agli abitanti del Quarticciolo e chiedo all'Ater di non allungare ulteriormente i tempi, evitando ulteriori tensioni. Spieghino perché i cantieri sono fermi e trovino una soluzione immediata. Purtroppo ho il Covid, altrimenti sarei stato già lì a parlare con gli abitanti del quartiere".

"Vogliamo esprimere il nostro sostegno al Comitato di Quartiere Quarticciolo - si legge in una nota dei consiglieri capitolini di Sinistra Civica Ecologista Michela Cicculli e Alessandro Luparelli e del consigliere del V municipio Maurizio Mattana - che ha denunciato come l'Ater non si è presentata all'incontro previsto per ieri (15 novembre, ndr) in cui avrebbe dovuto comunicare le sue intenzioni sui lavori di riqualificazione da effettuare. Nelle abitazioni sono visibili i segni di 40 anni di incuria, gli abitanti denunciano che piove dentro casa e ci sono cornicioni pericolanti".