La discarica abusiva del Quarticciolo in cui è stato abbandonato anche amianto

Uomini di Ama al lavoro, giovedì, tra via Bisceglie e via dell’Incoronata, al Quarticciolo, per bonificare un’area usata come discarica abusiva a cielo aperto in cui è stata trovata una grossa quantità di amianto.

I detriti sono stati trovati durante un intervento di bonifica più ampio disposto dal Municipio V dopo le ripetute segnalazioni dei cittadini. L’area era abbandonata a se stessa ormai da tre decenni, e la manutenzione del costone aveva portato, a metà gennaio, anche alla scoperta della grotta del "Gobbo del Quarticciolo".

“L’area era stata interdetta dalla direzione tecnica del Municipio che, nelle prossime settimane, provvederà a delimitare lo spazio verde al fine di evitare nuovi sversamenti - fanno sapere il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore al Verde Edoardo Annucci - Il nostro impegno per la tutela dell'ambiente prosegue, consapevoli delle necessità di recuperare anni di mancata cura del territorio”.