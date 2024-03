"Il Quarticciolo è Roma": i residenti seguono l'esempio di Bastogi e preparano la mobilitazione

“Il Quarticciolo è Roma”. I cittadini del quartiere riprendono lo slogan lanciato dagli abitanti di Bastogi e organizzano una protesta per chiedere al municipio V e ad Ater di essere ascoltati. “Riprendiamo il loro slogan perché ci riconosciamo nella loro lotta – spiegano gli attivisti del comitato Quarticciolo Ribelle -. Saranno gli abitanti di serie B a far venire giù le frontiere tra le città dei ricchi e le città dei poveri". La manifestazione è in programma mercoledì 27 marzo alle 17.30 alla Casa di quartiere di via Ugento 30.

Le richieste dei cittadini

I residenti chiedono, in particolare, sette interventi nel quartiere: "Il completamento dei lavori alle palazzine di via Ugento e della costruzione dell'asilo in via Locorotondo, la riapertura della piscina di via Trani, lo sblocco della sanatoria, la realizzazione degli interventi annunciati al parco Modesto di Veglia, l'assegnazione dei locali commerciali lasciati vuoti, l'illuminazione e l'arredo dello spazio verde di via Gioia del Colle. Su alcune di queste opere il municipio V ha avviato gli iter realizzativi, da Ater tutto tace. Chiediamo un incontro urgente con il presidente del V municipio e con la direttrice Generale dell'Ater per avere notizie degli impegni presi”. Il comitato sottolinea anche l’abbandono in cui si trova il territorio, in cui “chiudono i negozi, chiude il consultorio, viene dimensionata l'unica scuola del quartiere. A Quarticciolo si laureano un settimo delle persone che si laureano al centro, sono diplomati meno della metà degli abitanti, gli stipendi sono bassi e la disoccupazione è alta”.

La mobilitazione per il consultorio di via Manfredonia

Pochi giorni fa, il Quarticciolo è sceso in piazza per difendere il consultorio di via Manfredonia, che secondo il coordinamento Assemblee delle donne e dei consultori sarebbe a rischio chiusura. Il 14 marzo è stato organizzato un presidio di protesta, a pochi passi dalla struttura sanitaria che rischia di chiudere. In piazza c’erano anche i medici dell’Ambulatorio popolare Roma est.

La scuola a rischio chiusura

Altra questione molto sentita dal territorio è quella del dimensionamento scolastico, che prevede l’accorpamento della scuola del Quarticciolo, l’istituto comprensivo “Via P. R. Pirotta", con l’IC “Via Luca Ghini” a Tor Tre Teste. Una decisione che, temono famiglie e insegnanti, potrebbe comportare la perdita di quel lavoro di integrazione degli studenti stranieri e dei loro genitori che l’istituto del Quarticciolo porta avanti da tempo, con grande fatica. Sul dimensionamento scolastico è ora atteso il pronunciamento del Tar, dopo il ricorso presentato dal Comune di Roma.