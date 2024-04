Piscina del Quarticciolo: il Comune approva il progetto degli ex dipendenti per la riapertura

Dopo otto anni si apre uno spiraglio sul futuro della piscina ex Azzurra 7, al Quarticciolo. L’impianto di via Manduria era stato chiuso nel 2016, per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione del soffitto. Il Comune, però, non ha più emesso il bando e l’impianto sportivo non ha mai riaperto. Ora per i residenti del quartiere si riaccende la speranza di poter riavere la propria piscina: la Giunta capitolina ha approvato il piano di recupero e potenziamento della struttura abbandonata. Si tratta di un investimento di 1,5 milioni “dagli ex dipendenti che si rimettono in gioco da imprenditori" spiega l'assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato.

Il progetto di recupero

La nuova società Azzurra 8 Nuoto, fondata da ex dipendenti della piscina di via Manduria, “che si rimettono in gioco nella nuova veste di imprenditori, e da alcuni soci investitori”, spiega Onorato, ha presentato un progetto di fattibilità tecnico economica per il recupero della palestra. “Otto anni dopo la chiusura dell’ex Azzurra 7 finalmente l’impianto di via Manduria potrà tornare presto ad essere un fondamentale punto di riferimento per la pratica sportiva e per l’intero quartiere garantendo alle ragazze, ai ragazzi e a tutti gli appassionati la possibilità di praticare il nuoto, con corsi e lezioni a prezzi calmierati. Con il sindaco Roberto Gualtieri e i colleghi della Giunta, e grazie al prezioso lavoro dei tecnici del Dipartimento Sport, abbiamo sbloccato un iter burocratico per troppo tempo rimasto inspiegabilmente fermo".

La storia dell’impianto di via Manduria

La palestra era in un punto di riferimento per il quartiere: aperta in estate e inverno a prezzi accessibili a tutti. Nel 2016, però, è arrivata la chiusura, in quanto la struttura necessitava di alcuni lavori di riqualificazione imprescindibili per l'utilizzo: una caldaia nuova e la copertura lignea che permette l'uso della piscina anche nella stagione fredda. Da allora, però, poco o nulla si è mosso: la struttura è rimasta inaccessibile e il Comune non ha emesso il nuovo bando per la gestione. L'anno successivo alla chiusura, l'edificio è stato anche sfiorato da un incedio.

Gli step per la riapertura

Nei prossimi giorni, come spiega Onorato, la proposta di project financing presentata dalla società Azzurra Nuoto 8 per la riqualificazione della piscina, “sarà oggetto di un avviso pubblico per raccogliere eventuali proposte migliorative da altri soggetti investitori, che i proponenti avranno ad ogni modo l’opportunità di pareggiare esercitando, se lo riterranno, il loro diritto di prelazione”. Una volta superata questa fase, seguirà il progetto definitivo “con durata prevista di 12 mesi" continua l’assessore. L'obiettivo è rendere di nuovo disponibile la struttura per metà settembre 2025. Nel progetto è prevista anche la possibilità "di avviare altre iniziative oltre ai corsi di nuoto, come i centri estivi o attività ricreative e di balneazione libera - continua Onorato -. Restituiremo al quartiere una struttura fondamentale per mettere veramente a disposizione di tutte e di tutti l’opportunità di praticare il nuoto, con le attività di promozione sportiva che contribuiranno alla diffusione di stili di vita più sani ed attivi e al contrasto del degrado pubblico, con il recupero di una struttura che rischiava di essere compromessa in modo definitivo. Con il vantaggio ulteriore di restituire decine di nuovi posti di lavoro a tecnici e a operatori che continuano a credere e ad investire nello storico impianto. Una bella storia di sport, che vive oggi un secondo tempo forse insperato e che, invece, abbiamo incoraggiato e sostenuto''.

L'intervento del municipio V

La novità sul futuro della palestra del Quarticciolo fa esultare il municipio V, come spiegano il minisindaco, Mauro Caliste e l'assessore a Commercio, attività produttive e sport, Marco Ricci: "Siamo estremamente soddisfatti per l'approvazione del progetto di recupero della piscina comunale del Quarticciolo, specialmente perché sarà un presidio istituzionale nel quartiere e un punto di aggregazione giovanile. Questo rappresenta un passo fondamentale per la comunità locale, che ha atteso otto anni per questo momento, e per promuovere l'attività sportiva nella zona. Un grazie all'assessore Alessandro Onorato e al sindaco Roberto Gualtieri per l'impegno di questi mesi al fine di rispondere alle esigenze reali del territorio. Il fatto che il progetto preveda anche l'apertura a proposte migliorative da parte di altri investitori dimostra un'impegno dell'Amministrazione per coinvolgere la comunità e massimizzare il beneficio per tutti. Inoltre, la promessa di creare nuovi posti di lavoro e offrire opportunità per praticare nuoto a prezzi accessibili mostra un impegno reale per il benessere della comunità e per contrastare il degrado pubblico. È davvero una storia di rinascita che merita di essere celebrata".

E l’assessore al Verde Edoardo Annucci, con i consiglieri del Gruppo Roma futura del Municipio V Filippo Riniolo ed Eva Vittoria Cammerino aggoungono: “Come municipio, assieme al presidente Mauro Caliste, più volte abbiamo sollecitato gli uffici competenti affinché l’iter, inspiegabilmente fermo da anni, ripartisse con l’obiettivo di restituire la piscina, vero presidio pubblico all’interno del quartiere, ai cittadini e alle cittadine del municipio e del quadrante est della Città. Grazie all’Assessore Alessandro Onorato per aver ascoltato le esigenze del territorio ed essersi attivato con il Dipartimento Sport”.