Poco personale, orari ridotti, rischio chiusura: i consultori del municipio V sono in crisi

Mancanza di personale, orari di apertura ridotti e, addirittura, il rischio chiusura: sono alcuni dei problemi che affliggono i consultori del municipio V che pur essendo “presidi di assistenza e aiuto ai più deboli”, come sottolinea il presidente della commissione consiliare Politiche Sociali, Emiliano Orlandi, affrontano ogni giorno numerose difficoltà. Che, in alcuni casi, come quello del consultorio di via Manfredonia al Quarticciolo, rischiano anche di portarli alla chiusura.

I problemi dei consultori del municipio

Nel territorio municipale si trovano cinque consultori attivi: piazza dei Condottieri 34, via delle Resede 1, via di Tor Cervara 307, via Manfredonia 43 e via Spencer 282. Come spiegato dalla consigliera Tiziana Procacci, durante una commissione congiunta Politiche sociali e Pari opportunità, i problemi sono diversi, soprattutto nei consultori più periferici, ovvero quello del Quarticciolo e quello di Tor Cervara, dove “il servizio è di qualità inferiore per mancanza di personale – sottolinea -. Al consultorio di via Manfredonia, in particolare, ci sono solo due operatrici, e se una delle due si ammala la struttura deve rimanere chiusa. Perché la legge non consente di tenere aperto il consultorio con meno di due operatori. In piazza dei Condottieri, invece, ci sono problemi per le lavoratrici a fruire dei permessi concessi dalla legge 104”. Difficoltà legate alla mancanza di personale si riscontrano anche nei consultori di via Resede e via Spencer che “condividono un assistente sociale – sottolinea Procacci – mentre diverse strutture sono aperte solo un pomeriggio a settimana, limitando fortemente le possibilità di accesso per le donne lavoratrici”. Un quadro preoccupante, che spinge i presidenti di commissione Orlandi (Politiche sociali) e Riniolo (Pari opportunità) a concordare una nuova convocazione congiunta a breve, con il direttore dell’Asl Roma 2, Fabrizio Ciaralli, che già invitato a partecipare ai lavori della commissione, non ha potuto essere presente per “motivi personali”.

Il consultorio a rischio chiusura

C’è poi un’emergenza nell’emergenza, ovvero il consultorio di via Manfredonia al Quarticciolo, a rischio chiusura. Dopo l’allarme lanciato dal coordinamento Assemblee delle donne e dei consultori, il 14 marzo è stato organizzato un presidio contro la chiusura, a cui hanno partecipato molti residenti. “Si tratta di una struttura attiva, con molta richiesta da parte del territorio” sottolinea Orlandi. E Riniolo aggiunge: “Dal confronto che abbiamo avuto è emersa la volontà di chiuderlo anche per una questione di sicurezza, perché sarebbe pericoloso per chi ci lavora recarsi lì. Ma invece mantenerlo attivo potrebbe essere un vero presidio, che può avvicinare le donne. Considerando anche che lì vicino si trova la piscina del Quarticciolo, per cui il Comune ha disposto una riqualificazione con un project financing, dunque c’è tutto un lavoro in corso in quella zona”. L’intenzione del municipio V, dunque, ora è avviare un dialogo con la Asl Roma 2 per chiedere un potenziamento dei servizi erogati nei consultori, a partire da quelli più in difficoltà.