Civico Giusto al Quarticciolo: la storia del partigiano Venturini

Nell’androne della Biblioteca Quarticciolo è stata installata una mattonella dotata di un QRcode che permetterà dà vita al progetto “Il civico giusto: noi bambini del 1943 che racconta la storia del partigiano Giuseppe Venturini che salvò la vita alla famiglia Limentani in fuga dal rastrellamento del 16 ottobre del ghetto ebraico di Roma.

L’inaugurazione oltre a far rivivere quel periodo ha permesso di far incontrare dopo ben 80 anni Lea Venturini e Settimio Limentani, ora adulti ma che da bambini (insieme ad altre 16 persone) hanno diviso gli spazi di casa Venturini e sono sopravvissuti ai quei giorni neri della storia mondiale. “Incontrarci e ricordare insieme quei giorni di grande amore e solidarietà è stato un regalo fantastico e insperato. Malgrado fossimo diciotto in appena due stanze e la fame fosse tanta, non ci furono mai momenti di tensione o litigi per un pezzo di pane. Il nostro ringraziamento va ai nostri padri, Beppe e Nino, uniti da una profonda amicizia, per le loro scelte esemplari. Questo è il messaggio che vogliamo trasmettere a questi ragazzi”, dichiarano i due.

Nello specifico inquadrando il QRcode si rivedrà la vita di quelle 18 persone che insieme hanno superato quei giorni difficili. Con la voce narrante è di Alessandro Di Marco, i testi di Maria Grazia Lancellotti, la sigla di coda è di Luca Barbarossa, il montaggio di Mirko Bertarelli che ha curato anche le interviste insieme a Iano Crivano. il comitato scientifico del progetto è presieduto da Michele Di Sivo, direttore dell’archivio storico di Roma.

Il progetto rientra nelle attività della memoria e come ricorda Paolo Masini ideatore del Civico Giusto: “Rivivere quei momenti insieme a loro significa percorrere di nuovo quegli anni, attraversando una città che ha saputo farsi comunità”.

“Le Biblioteche di Roma, da sempre impegnate nel documentare la storia della città e tenerla viva tra i cittadini, appoggiano questa iniziativa, che intende favorire la condivisione della memoria di luoghi e persone che rappresentano le pagine più gloriose della nostra identità culturale" sottolinea Giovanni Solimine Presidente dell’Istituzione Biblioteche di Roma. Massimo Pronio responsabile della comunicazione per la Rappresentanza Italiana della Commissione Europea dichiara: “Un percorso, quello de Il Civico Giusto, che abbiamo intrapreso convintamente da tempo e che assume un significato ancor più particolare in questi giorni a 80 anni da quei tragici episodi".