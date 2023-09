La cittadella delle arti per il Quarticciolo. Il sogno prende forma 

Una cittadella di arti e mestieri, con un museo delle scenografie e dei costumi, una scuola di recitazione, laboratori artigianali ed esposizioni temporanee, un hub per l'economia locale e un polo civico, è il sogno (sulla carta) per il Quarticciolo. Un maxi progetto di rigenerazione urbana che il Campidoglio promette di realizzare nel quartiere popolare di Roma est nei prossimi quattro anni, precisamente nei vecchi capannoni deposito del teatro dell'Opera di via Prenestina. Il piano, già annunciato lo scorso marzo, prende forma tramite l'approvazione di una delibera di giunta che ha dato l'ok ai dettagli progettuali. I fondi sono europei, circa 5 milioni di euro.

Il complesso da ristrutturare

Si tratta di un'area di circa 9300 metri quadrati, compresa tra via Prenestina, via dei Larici, via Giuliano da Foligno e via Pietro Romualdo Pirotta. Il complesso immobiliare, in stato di abbandono, che sarà oggetto di ristrutturazione è costituito da tre grandi capannoni di uguali dimensioni, costruiti in cemento armato realizzato negli anni '60, e quattro capannoni più piccoli di circa 325 metri quadrati ciascuno realizzati a fine anni '40.

Vi è poi un ottavo capannone con copertura a volta, posto all'angolo tra via Prenestina e via dei Larici, da demolire e ricostruire e un ulteriore edificio che ospitava la casa del custode. Due dei capannoni, lo ricordiamo, hanno già subito un intervento di restyling durante la scorsa consiliatura ma mancano interventi importanti di adeguamento antisismico. L'attuale progetto prosegue appunto l'idea - già ipotizzata da anni ma mai attuata - di una cittadella delle arti e dei mestieri satellite del teatro dell'Opera di Roma. Qui verranno riportate le scenografie e i costumi, circa 60mila attualmente conservati nell'ex pastificio Pantanella di via dei Cerchi.

I tempi di intervento

Per quanto riguarda i tempi di interventi, il documento approvato in giunta riporta i dettagli. Per i lavori di abbattimento e ricostruzione di uno dei capannoni grandi servono 42 mesi, 3 anni e mezzo. Idem sia per i lavori di adeguamento antisismico che per la manutenzione straordinaria dei tre capannoni piccoli che andranno suddivisi in due parti, uno a servizio delle attività laboratoriali del teatro e l'altra accessibile da via Prenestina a servizio della comunità per l'insediamento di nuove attività artigianali e start up di impresa. Il quarto capannone invece, come riportato negli allegati alla delibera di giunta, necessita di una ristrutturazione più profonda e sarà destinato ad attività di formazione, punto ristoro e polo civico. Anche qui tre anni e mezzo il tempo stimato tra progettazione, lavori e collaudo.