Vandalizzato il Monumento ai caduti del Quarticciolo: "Ripulito dalla Soprintendenza"

Una cascata di vernice rossa a ricoprire la scritta incisa nella pietra. Puntini blu e righe nere ad aggravare il gesto. E' l'atto vandalico che aveva oltraggiato il Monumento ai caduti del Quarticciolo, nella piazza che porta il nome del quartiere. E' stato ripulito dalla Sovrintendenza Capitolina che era stata allertata dall'amministrazione municipale a sua volta contattata dall'Anpi di Centocelle.

A renderlo noto è l'assessora alla Cultura del V municipio, Maria Teresa Brunatti. "Ieri la Sovrintendenza è intervenuta per pulire le scritte vandaliche e per rubricare l’iscrizione che ricorda i caduti per la patria", ha scritto.

"I restauratori hanno provveduto a cancellare anche le scritte sui muretti di cinta delle aiuole. Ringraziamo l’Anpi per la segnalazione e la Sovrintedenza Capitolina per essere prontamente intervenuta augurandoci che simili episodi non accadano nuovamente e confidando nell’idea che i beni pubblici sono per l’appunto pubblici, cioè di tutti". Sull'iscrizione si è tornato a leggere: "I combatteti della borgata Quarticciolo caduti per la patria".