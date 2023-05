Pulizia delle strade: nel V Municipio 260 vie incluse nel nuovo contratto di servizio con Ama

Cambia la gestione della pulizia delle strade sul territorio del V Municipio. In questi giorni la direzione tecnica del parlamentino diretto da Mauro Caliste sta portando avanti l’iter per il rinnovo del contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama, con l’obiettivo di inserirvi le strade sino a oggi escluse, comprese quelle private aperte al pubblico transito.

Il Municipio ha condotto un censimento proprio per verificare quante fossero e comunicarle al Dipartimento Ciclo dei rifiuti: dalle verifiche è emerso che erano state escluse nella precedente consiliatura 21 strade di proprietà comunale, 144 strade private aperte al pubblico transito e 97 senza uscita gravate da servitù pubblica. A queste si aggiungono la galleria Casilina di via Galeazzo Alessi, l'area pavimentata soprastante il parcheggio comunale di via del Pigneto, via degli Olmi e le strade del quartiere Prampolini, di recente costruzione. Tutte verranno integrate nel nuovo contratto di servizio, e rientreranno dunque nella lista di quelle in cui Ama condurrà attività di spazzamento e lavaggio.

“L'integrazione di queste strade nel nuovocContratto di servizio permetterà di prevedere attività di pulizia su tutte le aree asfaltate e pavimentate, senza avere più aree del territorio scoperte da servizi”, conferma l’assessore municipale al verde e al ciclo dei rifiuti, Edoardo Annucci. Che ha ricordato anche un’altra novità introdotta di recente in ottica di migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio, ovvero la raccolta porta a porta per le attività commerciali.

“A fine mese, come annunciato nelle scorse settimane, partirà il nuovo contratto relativo alle utenze non domestiche, che beneficeranno di un servizio di raccolta ad hoc porta a porta, secondo orari predefiniti. Anche qui, rispetto al passato, vengono fatti importanti passi in avanti: passeremo infatti da una copertura di 2.000 utenze, dato 2019, a una copertura di 4.333 utenze, vale a dire circa il 90%".