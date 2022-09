Pulizia delle strade e cura del verde nel Municipio V: ecco tutti i dettagli

Sono innumerevoli l'interventi riguardanti il Municipio V di Roma. Infatti come annunciato sui social dall'assessore all'Ambiente Edoardo Annucci, sono diverse le attività i pulizia delle strade e cura del verde degli ultimi giorni che hanno riguardato e riguarderanno il municipio nei prossimi giorni.

Le operazioni si sono divise in lavori riguardanti AMA con interventi di spazzamento, bonifiche e controllo di zone verdi e piante infestanti. Ecco qui tutte le attività nel dettaglio:

Per quanta riguarda AMA le ultime attività di spazzamento meccanizzato e manuale hanno riguardato: Largo Agosta, via Olevano Romano, viale Giorgio Morandi, via dei Sesami, via dei Faggi, via dei Noci, via degli Ontani, via di Tor Pignattara (alcune traverse), via Carlo Carra, via Casilina (incrocio Togliatti), viale della Primavera (da via dei Glicini), viale della Venezia Giulia, via Lussimpiccolo, piazza del Pigneto.

Per quanto riguarda le aree verdi nelle scorse ore è stata fatta una prima bonifica della vegetazione in prossimità del parcheggio di via Valente; continuano le attività ordinarie manutenzione all'interno delle aree verdi. Da ottobre inizieranno le potature secondo quanto definito dal Regolamento capitolino del verde.

Infine sono state attivate e sono a lavoro squadre di diserbo, divise tra grande viabilità e viabilità secondaria. Tra gli interventi degli ultimi giorni: viale Alessandrino (da via Molfetta a via Casilina), viale Palmiro Togliatti, via delle Camelie (da via dei Castani a piazza delle Camelie), via Aversa, via Tor De Schiavi (primo tratto da viale della Primavera a Casilina, nelle prossime ore da via dei Gelsi a via Casilina), via Smaldone, Largo Chieregatti, Acquedotto Alessandrino (da piazza San Felice a viale Alessandrino).