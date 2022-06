Spazi bimbo nel mirino dei vandali: scivoli a fuoco e giochi rotti nei parchi

A fuoco l'area ludica di parco Domenico Taverna di via Pisino, in zona villa Gordiani. Nel fine settimana alcuni ragazzi che abitualmente frequentano la zona hanno bruciato parte dei giochi per i bambini presenti nel parco, tra l'altra appena restaurato. Inutilizzabile la torretta con lo scivolo, chiusa dal servizio giardini e dall'ufficio aree ludiche del municipio.

"Addirittura alcuni residenti che hanno provato a fermarli sono stati intimiditi e costretti ad allontanarsi" racconta a RomaToday l'assessore all'Ambiente del V municipio Edoardo Annucci. Non è la prima volta che vandali prendono di mira le aree giochi del municipio. A metà maggio i danni all'interno del parco inclusivo di piazza dei Gerani, a Centocelle, denunciati dalla rete di imprese Castani che lo ha realizzato nel 2020 vincendo un bando della Regione Lazio.

Altri episodi nel municipio

E poi ancora nei mesi scorsi è successo nel parco di quartiere di Tor tre Teste. Qui è stata valicata l'area interdetta e sono stati utilizzati i giochi non ancora collaudati, provocando danni alle strutture. Idem in via Pietro Turani a La Rustica, dove è stato rotto lo scivolo.

"Tra le tante difficoltà amministrative che affrontiamo quotidianamente - con un territorio vastissimo composto da 317 km di strade e 2.300.000 metri quadri di verde pubblico - diventa ancora più difficile e svilente lavorare con persone alle quali manca totalmente il senso civico" ha commentato il presidente del V municipio Mauro Caliste. "Il nostro impegno e degli uffici è costante, ma ognuno deve fare inderogabilmente la propria parte".