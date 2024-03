Una nuova piazza, aree giochi e telecamere: il parco Madre Teresa di Calcutta sarà riqualificato

Tra i primi 16 interventi già finanziati del progetto “100 parchi per Roma”, presentato nei giorni scorsi in Campidoglio, uno riguarda il parco Madre Teresa di Calcutta, a Centocelle. Un'area di cui, negli anni, sono state spesso denunciate dai residenti le condizioni di degrado e abbandono. Ma anche la mancanza di sicurezza, in particolare dopo che, nel giugno del 2023, proprio davanti a uno degli ingressi del parco, in viale delle Gardenie, fu ritrovato il cadavere di un uomo con ferite d'arma da taglio alla gola e al fianco. L'area verde, inoltre, è nota anche come "parco dell'amore" perché frequentato spesso dalle prostitute che lavorano sul vicino viale Palmiro Togliatti. "La nostra idea - spiega l'assessore all'Ambiente del municipio V, Edoardo Annucci - è che una volta reso il parco di nuovo fruibile ai cittadini, restituendolo alla sua funzione, si scoraggino anche criminalità e attività illecite nell'area".

Il progetto per il parco Madre Teresa di Calcutta

“Il municipio V, insieme al Dipartimento Tutela ambientale – spiega Annucci - ha promosso, nei mesi scorsi, due incontri per favorire la partecipazione della cittadinanza nelle fasi di definizione del progetto, che prevede una riorganizzazione delle funzioni del parco, nuovi arredi, un playground sportivo e la realizzazione di una nuova piazza”. Uno spazio, quest’ultimo, che sorgerà su viale Togliatti e sarà attrezzato con un chiosco, panchine, un campo sportivo polivalente e un campo di bocce. Previste nel progetto anche la riqualificazione dell’affaccio del parco su viale delle Gardenie e la sistemazione di alberi in vaso sul pavimento del parcheggio sotterraneo. Verrà, inoltre, ampliata l’area cani, comprendendo anche uno spazio ombreggiato nella pineta. Nel progetto c’è anche la realizzazione di nuovi spazi con i giochi per i più piccoli e la riqualificazione del patrimonio verde, attraverso la manutenzione del patrimonio esistente e la messa a dimora di nuovi alberi a fioritura prevalentemente blu e viola. Tutto il parco sarà poi dotato di un impianto di illuminazione e di telecamere. L’area verde riqualificata, infine, sarà chiusa di notte e resa più sicura attraverso cancelli che saranno gestiti, nei primi anni, da due chioschi. Per quanto riguarda le tempistiche, entro il 2024 verranno espletate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori dei primi 16 progetti finanziati.

Il parco di Tor Tre Teste

Tra le aree verde che rientrano nel progetto “100 parchi per Roma”, ma che sono ancora in fase di progettazione, c’è n’è anche un’altra che rientra nel municipio V. Si tratta del parco di Tor Tre Teste: “Gli interventi riguardano nuovi spazi per le attività motorie all’aperto e percorsi pedonali” spiega Annucci. A proposito della riqualificazione di queste due aree verdi del territorio l’assessore e minisindaco Mauro Caliste spiegano: “Ai tanti interventi già realizzati o in fase di realizzazione, 11 tra il 2022 e il 2023 e 10 tra il 2024 e 2025, più il parco di Centocelle, si aggiungono ora anche il parco Madre Teresa di Calcutta e il parco di Tor Tre Teste, due aree fondamentali per il nostro territorio. Riqualificare il verde pubblico significa migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine del nostro territorio, per questa ragione insieme all’assessora Sabrina Alfonsi, al Dipartimento Tutela ambientale e all’Area Gestione territoriale del verde e dell’ambiente municipale proseguiremo questo grande lavoro".