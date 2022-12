Aree gioco, 500 alberi e un grande boulevard: ecco come sarà il Parco di Centocelle

Due anni e, se tutto andrà secondo piani, la grande area verde di Centocelle diventerà il tanto atteso parco. Il progetto è stato svelato nel pomeriggio del 2 dicembre, con un anticipo dei tempi che dovranno essere rispettati per vedere finalmente nascere il grande polmone verde di Roma Est.

Primi interventi al via nella primavera del 2023

Il piano è stato illustrato dallo studio di architettura Aka, responsabile del progetto, a margine della presentazione del piano Verde per Roma, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Due le fasi dell'intervento, entrambe inserite nel masterplan di sviluppo già autorizzato dalla Sovrintendenza: con il primo appalto, in gara a dicembre 2022 e con avvio lavori previsto a primavera, si inizierà a intervenire sui percorsi già esistenti riqualificarli e trasformarli in veri e propri vialetti. A questo si aggiunge la piantumazione dei primi 500 alberi e arbusti destinati a trasformare l'attuale area, per lo più incolta, in un vero parco boscoso.

Fine lavori nel 2024

Il secondo stralcio, che è anche quello più importante dal punto di vista dell’investimento finanziario (3 milioni di euro), prevede l'apertura di nuovi accessi, una nuova area giochi, la trasformazione della pista di atterraggio in un playground attrezzato e la realizzazione di un grande viale alberato sul percorso dell'attuale 'Tagliata', attualmente degradato e incolto che corre in linea retta per diverse centinaia di metri, nella zona nord del parco, sopra un tunnel sotterraneo mai usato. Arriverà, infine, anche un pezzo del Grab.

Il secondo e più impegnativo stralcio è attualmente ancora in fase di progettazione esecutiva. Il progetto dovrebbe arrivare a fine inverno, e i lavori dovrebbero partire nell'autunno 2023 per durare un anno: nel 2024, e dunque in tempo per il Giubileo del 2025. Resta esclusa una piccola porzione, la particella 219, che è quella del maxi incendio della scorsa estate e che andrà incontro a una bonifica, e le aree degli autodemolitori.

Alfonsi: "Sul Parco di Centocelle una situazione assurda"

Roma Capitale ha lavorato al progetto insieme con il V Municipio, il Dipartimento Tutela ambientale, e la Soprintendenza speciale di Roma: “Per il Parco di Centocelle abbiamo trovato una situazione assurda - ha detto l’assessora al Verde, Sabrina Alfonsi - Tanti interventi scollegati tra loro e progettazioni prive di fondi. Noi abbiamo fatto un’unica grande progettazione che tiene dentro tutti gli interventi, anche quelli di bonifica di alcune parti. Un grande progetto che prevede l’apertura di diverse entrate e la messa a sistema dell’intero parco sino ad arrivare alle zone che verranno tolte agli autodemolitori, un grande intervento partecipato che mette insieme il lavoro già svolto”.

“Finalmente, dopo anni di attesa e vertenze, viene definito un progetto corrispondente alle esigenze del territorio e un cronoprogramma chiaro per restituire questo importante polmone verde al quadrante est della città - ha aggiunto il presidente del V Municipio, Mauro Caliste - Il percorso definito insieme ai comitati locali durante il primo sopralluogo del 20 febbraio 2022 con l’assessora Alfonsi trova oggi riscontro nei fatti. Contiamo di promuovere, con l’assessorato capitolino, un incontro di restituzione alla cittadinanza del lavoro portato avanti”.