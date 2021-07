In via Togliatti apre l'emporio solidale 'Nonna Roma Social Market'

In viale Togliatti 979 apre il "Nonna Roma Social Market", un emporio solidale teso alla distribuzione di derrate alimentari e altri prodotti di prima necessità. "I recenti dati Istat affermano che in un anno oltre un milione di persone è entrato in una condizione di povertà assoluta", spiega l'associazione, impegnata fin da prima della pandemia in progetti di contrasto alla povertà. "Anche se l'emergenza sanitaria sembra ridimensionarsi, l'emergenza sociale si è invece notevolmente aggravata durante l'anno di pandemia e la situazione economica e occupazionale del paese è ancora fortemente preoccupante".

Per fare fronte a tale emergenza, "Arci Roma e Nonna Roma, nell'ambito del bando 'Comunità Solidali 2019' emesso dalla Regione Lazio, e in collaborazione con altri enti del territorio, hanno presentato una proposta progettuale per la realizzazione di un emporio solidale". Tale intervento "nasce dalla considerazione che la distribuzione dei 'pacchi alimentari' deve essere superata concedendo all’utente la possibilità di scelta del bene necessario, così da dare maggiore consapevolezza e dignità alle famiglie coinvolte".

In quest’anno difficile "Arci Roma e Nonna Roma, si sono alleate a sostegno delle famiglie in difficoltà e adesso, tramite l’Emporio Solidale, si consolida questa collaborazione garantendo una maggiore efficacia nel contrasto alla povertà nella nostra città. L'Emporio, che si chiama 'Nonna Roma Social Market' è uno degli strumenti di politica sociale attiva in cui crediamo per il raggiungimento degli obiettivi comuni". L'inaugurazione sarà sabato 3 luglio alle ore 11.